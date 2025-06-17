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 | Selahattin Demirel

İran-İsrail çatışırken ABD'den dikkat çeken hamle! Sayı artırılıyor

İran-İsrail arasındaki çatışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Buna göre ABD ordusunun Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandırması için karar alındı.

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İran-İsrail çatışırken ABD'den dikkat çeken hamle! Sayı artırılıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 21:09

İran ve İsrail arasındaki çatışmaların nerede duracağı merak edilirken ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırıyor. ABD basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi.

F-16 VE F-35'LER DE VAR

Haberde, konuşlandırılacak uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olduğu aktarıldı. Yetkililer, konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtti.
ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve savaş gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin askerden oluşan büyük bir askeri gücü bulunuyor.

İran-İsrail çatışırken ABD'den dikkat çeken hamle! Sayı artırılıyor

UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBU ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Donanması’na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu’ya doğru hareket ettiği bildirilmiş, Nimitz’in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarılmıştı.

Nimitz’in, halihazırda bölgede konuşlu olan Carl Vinson ve beraberindeki filonun görevini devralmasının planlansa da Carl Vinson’un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih olmadığı için 2 uçak gemisi grubunun bir süre Orta Doğu’da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesinin mümkün olduğu ifade edilmişti.

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