İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı

27 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:57

İsrail'in, İran'a düzenlediği misilleme saldırısının ardından Tahran yönetimi harekete geçti. Gölge savaş, açık bir çatışmaya dönüştü. İran, İsrail'e 'uygun karşılık' verileceğini duyurdu. ABD medyasından New York Times ise İsrail'in İran'a saldırısının topyekün bir savaşa dönüşmeyeceğini yazdı. Axios haber sitesi ise İsrail'in saldırıdan önce İran'a bilgi verildiğini öne sürdü. İsrail için 5 Kasım tarihine dikkat çekildi.

İsrail'in İran​'da nokta atışı saldırı​ ve Tahran​ ile Kerec şehirlerinde meydana gelen patlamalar Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşıdı. İran, cevap vermeye hazırlıklı olduğunu belirtirken saldırıların ardından ülkede 4 İran askerinin öldüğünü açıkladı. ABD medyasından New York Times ise İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından topyekün bir savaşın önlendiğini yazdı. Haberde, "Son saldırının ardından İsrail, İran içinde askeri bir operasyon yürüttüğünü resmen kabul etmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İsrail'e saldırıları azaltması yönünde baskı yaptığı, İran'daki nükleer ve petrol tesislerinin bu yüzden hedef alınmadığı belirtilen haberde, İsrail'in 3 aşamalı şekilde yaklaşık 20 askeri tesisi vurduğu açıklandı.

''5 KASIM'IN ARDINDAN İPLER KOPACAK''

İran ve İsrail saldırıları hakkında Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde İran uzmanı olan Ellie Geranmayeh, ABD'li gazeteye şu açıklamalarda bulundu:

''Yıllardır süren gölge savaş, tamamen açık bir çatışmaya dönüştü. Tahran, askeri tesislere yönelik bu saldırıları, İsrail'in daha fazla saldırı gerçekleştirmesine davetiye çıkaracak şekilde misilleme yapmadan sineye çekebilir.''

İsrailli İran uzmanı Yoel Guzansky ise saldırıya ilişkin ''Bu, çok daha fazla duyarlı davranılması gereken tehlikeli bir aşamanın başlangıcı. Ancak İran'dan 'Oh, bu bir şey değil' şarkıları duyuyorum.'' dedi.

Bazı analistler ise ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerin ardından İsrail'in daha büyük bir saldırı gerçekleştirmesinden endişe ettiklerini dile getirdiler.

Geranmayeh, ''ABD'nin Netanyahu'yu şimdilik dizginlemeyi başarması İran'da ve bölgede rahat bir nefes aldıracak. Ancak bu durum, ABD seçimlerine kadar geçici bir kısıtlama olabilir. Seçimlerden sonraki dönem, İran'ın gücünü geliştirmesini önlemek için altın bir fırsat olarak algılansa da İsrail'in İran'a yeniden saldırdığı bir dönem olabilir'' dedi.

''İSRAİL, İRAN'A SALDIRIYI HABER VERDİ'' İDDİASI

Bir başka ABD merkezli haber sitesi Axios ise İsrail'in saldırıdan önce İran'a bilgi verdiğini yazdı. Haberde, ''İsrailliler İranlılara genel olarak neye saldıracaklarını ve neye saldırmayacaklarını önceden açıkça belirttiler'' ifadeleri kullanıldı.

Axios'a konuşan üç kaynak, "İsrail'in verdiği haberler, aralarında Hollanda Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı üçüncü taraflar aracılığıyla İran'a iletildi" dedi.

Kaynaklar ayrıca, İran'ın gelecekte misilleme düzenlemesi halinde İsrail'in daha güçlü saldıracağı uyarısı yaptı.

İRAN, İSRAİL'E NE KARŞILIK VERECEK?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

İRAN LİDERİ: İSRAİL'E TEDBİR ZEKAYLA KARŞILIK VERİLECEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti. Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.