İran, İsrail'e saldırı hazırlığında: Cevap sert ve acı verici olacak

04 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:50

İran'ın İsrail'e intikam saldırısına dair bir yetkili, Al Jazeera'ye açıklamalarda bulundu. Haberde Tahran yönetiminin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'ye biri Ürdün liderliğine, diğeri ise ABD ve İsrail'e yönelik iki mesaj ileteceğini açıkladı.

İranlı yetkili yaptığı açıklamada, ''Tahran’ın cevapsız kalması veya sembolik bir yanıt vermesi söz konusu değil. Her türlü cevap sert ve acı verici olacaktır'' dedi.

''İSRAİL BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK''

İranlı yetkili, İsrail'in İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bu durumu kontrol altına almak için arabulucular gönderdiğini, ancak bunun faydasız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''İsrail şu anda, Tahran'ı caydırıcılığı olmayan zayıf bir ülke olarak göstermek amacıyla İran'ı cevap vermemeye zorlamaya çalışıyor. İsrail tüm tabuları çiğnedi ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Bunun bedelinin ağır olacağı konusunda hiç şüphemiz yok.''

''SALDIRI YARIN BAŞLAYABİLİR''

ABD'li ve İsrailli yetkililer, İran'ın her an İsrail'e saldırabileceği konusunda endişeli. Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamını almak isteyen Tahran yönetimi, intikam yeminlerinin ardından saldırı hazırlığına geçti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi.

Axios'a açıklamalarda bulunan 3 ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (pazartesi) gerçekleşebileceğini söyledi. İsrail ve ABD savunma hazırlıklarına başladı.

ABD'li yetkililer, saldırıya Hizbullah'ın da dahil olabileceğini düşünüyor.