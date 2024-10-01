İran İsrail'e yaptığı saldırının adını duyurdu: Gerçek Vaad 2

01 Ekim 2024 23:51 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 00:23

İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yollarken saldırının adı da belli oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada saldırıya 'Gerçek Vaad 2' adını verdi.