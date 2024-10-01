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İran İsrail'e yaptığı saldırının adını duyurdu: Gerçek Vaad 2

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 23:51 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 00:23

İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yollarken saldırının adı da belli oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada saldırıya 'Gerçek Vaad 2' adını verdi. 

Dün gece İsrail'in Lübnan​'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran​'dan İsrail'e sert misilleme geldi. İran​ akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze​ saldırısı başlattı. 

İran​, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini aktarıldı. Füzelerin bazıları Demir Kubbe​'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi. İran​, füzelerin yüzde 90'nının hedeflere ulaştığını bildirdi.

İran İsrail'e yaptığı saldırının adını duyurdu: Gerçek Vaad 2 - 1. Resim

SALDIRININ ADI KONDU: GERÇEK VAAD 2

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayımladığı son bildiride saldırının adını açıkladı. İsrail’e yönelik füze saldırısına "Gerçek Vaad 2" adının verildiğini belirtildi. 

Stratejik bölgelerin vurulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail tarafından yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bu bölgeler yüzde 90 başarı oranıyla hedef alındı" denildi. 

İran İsrail'e yaptığı saldırının adını duyurdu: Gerçek Vaad 2 - 2. Resim

"ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ"

Bildiride, "Siyonist rejim İran’ın operasyonu karşısında büyük bir dehşete düştü. Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olarak gerçekleşmiştir ve düşmanın her türlü ahmaklığına ağır bir şekilde karşılık verilecektir” denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe 1 Ekim 2024 23:55

Bu olaylar hep durmayacak gibi, dünyanın barış içinde gitmesi lazım ya iki taraf da zarar görüyor

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