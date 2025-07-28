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 | Baran Aksoy

İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor

İran Meclisi, BM'nin "tetik mekanizmasının (snapback)" yeniden işletilmesi halinde 1970'ten beri üye olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekileceğini sinyalini verdi. Kararı öngören yasa tasarısının hazırlığına başlandığı bildirildi.

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İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:00

Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, dün Meclis'te gerçekleştirilen oturumda, yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek mekanizmanın olası sonuçlarının masaya yatırıldığını söyledi.

İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor

Komisyon üyelerinin büyük bölümünün; tetik mekanizmanın devreye girmesi halinde hükümetin NPT'den çekilmesini öngören bir yasa tasarısının hazırlanarak Meclis'e sunulmasını teklif ettiğini aktaran Rızai, "Bu tasarı, Komisyon’da ele alındı. Şu anda taslak hazırlanıyor ve üzerinde çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor

TETİK MEKANİZMASI NEDİR?

14 Temmuz 2015'te İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı anlaşma imzalanmıştı. ABD ise 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.

İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor

İRAN, NPT'Yİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İran, bunun üzerine 1 yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti. Diğer yandan İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya, 25 Temmuz'da İstanbul'da bu konuda bir araya gelmişti. Taraflar, görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. İranlı yetkililer, BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde 1970'ten beri üye oldukları NPT'yi gözden geçireceklerini duyurmuştu.

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ETİKETLER
#iran
#bm
#yaptırımlar
#Nükleer Anlaşmazlık
#Npt
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#Dünya
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