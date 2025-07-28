İran resti çekti! Anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, dün Meclis'te gerçekleştirilen oturumda, BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek mekanizmanın olası sonuçlarının masaya yatırıldığını söyledi.

Komisyon üyelerinin büyük bölümünün; tetik mekanizmanın devreye girmesi halinde hükümetin NPT'den çekilmesini öngören bir yasa tasarısının hazırlanarak Meclis'e sunulmasını teklif ettiğini aktaran Rızai, "Bu tasarı, Komisyon’da ele alındı. Şu anda taslak hazırlanıyor ve üzerinde çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

TETİK MEKANİZMASI NEDİR?

14 Temmuz 2015'te İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı anlaşma imzalanmıştı. ABD ise 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti. İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.

İRAN, NPT'Yİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İran, bunun üzerine 1 yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti. Diğer yandan İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya, 25 Temmuz'da İstanbul'da bu konuda bir araya gelmişti. Taraflar, görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. İranlı yetkililer, BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde 1970'ten beri üye oldukları NPT'yi gözden geçireceklerini duyurmuştu.