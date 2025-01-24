İran lideri Mesud Pezeşkiyan işçi tulumunu giydi, Türkçe atasözüyle örnek verdi

24 Ocak 2025 16:54 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:07

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir okulun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkçe atasözünden bir örnek verdi. Ülke sorunlarının çözümü için iyi nesiller yetiştirmenin öneminden bahseden Pezeşkiyan, Türkçe bir deyim de kullandı.

İran'ın Huzistan​ eyaletinde bir okulun temel​ atma törenin konuşma yapan İran​ Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan​, Türkçe atasözüyle örnek verdi. İş tulumu giyerek işçilere yardım eden Pezeşkiyan, konuşması sırasında ülke sorunlarının çözümü için iyi nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaparken şunları söyledi:

"Türkçe'de bir söz var. Oğulda şuur olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını. Çocuk eğer akıllı olsa istediğini yapabilir, istediğine sahip olabilir. Akılsız olsa sahip olduklarını da kaybeder. Biz çocuklarımıza, gelecek nesillerimize şuur ve bilgi vermeliyiz.''

TÜRKÇE ATASÖZÜNÜN ARDINDAN DEYİM

Ülkede birlik ve beraberlik vurgusu yapan Pezeşkiyan, konuşmasında Türkçe bir deyimi de kullanarak, "Biz Türkçe'de il gücü, sel gücü deriz. Yani, birlik olunca nasıl selin önünde durulabiliyorsa, bizim önümüzde de hiçbir engel duramaz" şeklinde konuştu.