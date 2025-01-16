İran, Rusya'nın korumasını istemedi! Yeni anlaşmada savunma maddesi yok

16 Ocak 2025 15:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:38

Rusya ve İran'ın imzalamayı planladığı stratejik işbirliği anlaşmasında askeri savunma maddesi olmadığı ortaya çıktı. İran, Rusya'nın 'korumasını' istemedi.

Rusya​ ve İran​ arasında imzalanması planlanan stratejik işbirliği anlaşması kapsamında bu kez askeri savunma maddesi bulunmuyor. Rusya'nın Kuzey Kore ve Belarus ile yaptığı anlaşmalar gibi karşılıklı savunma maddesi Moskova-Tahran için geçerli olmayacak. Rusya ve İran anlaşmasında askeri savunma maddesi olmayacak.

İRAN: İTTİFAKA KATILMAK İSTEMİYORUZ

TASS haber ajansına göre, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ''Bu anlaşmanın doğası farklı. Belarus ve Kuzey Kore, bizim özellikle ele almadığımız alanlarda Moskova ile ortaklık ilişkileri kurdu. Ülkemizin bağımsızlığı, güvenliği ve özlüğü son derece önemlidir. Herhangi bir askeri ittifaka katılmak istemiyoruz'' dedi.

RUSYA VE İRAN ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 17 Ocak’ta Rusya’da bir araya gelerek uzun süredir beklenen kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu.

Celali, İran’ın güvenliğini kendi olanaklarıyla sağlayacağını belirterek, ülkenin dış politika yaklaşımının bağımsızlık ve öz güvenlik ilkelerine dayandığını vurguladı.