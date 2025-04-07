İran lideri Pezeşkiyan, Trump'a tehditleri hatırlatıp müzakere şartını açıkladı

Başkent Tahran'da sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölge ülkeleri liderleriyle görüştüğünü aktardı. Şu anda bu ülkelerle ilişkilerinin geçmişe kıyasla çok iyi olduğunu söyleyen Pezeşkiyan ABD'yi ise farklı bir yere koydu.

İran lideri, ''ABD ile müzakere meselesi farklı. Eğer bir ülke örneğin ABD, bizi her yönden baskı altına alıyor ve her gün tehdit ediyorsa, böyle bir ülkeyle nasıl müzakere edilebilir?" dedi.

''MÜZAKERE İSTİYORUZ AMA...''

Pezeşkiyan, müzakereye inandıklarını söyleyerek, "Tüm dünya ile müzakereye açığız ve kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. Ancak aşağılanmayı da kabul etmeyiz. Müzakereyi de her şartta ve her bedel karşılığında yürütmeyiz. Peki savaş, kargaşa ve nükleer silah peşinde olmadığımızı dünyaya daha nasıl anlatabiliriz? Biz gerçekten müzakere istiyoruz ama ABD’liler gerçek anlamda müzakere konusunda samimi olduğunu kanıtlamalı. İran’ın nükleer kabiliyetlerini barışçıl olmayan amaçlarla kullanmak gibi bir niyeti olmadığı sadece benim sözüm değil aynı zamanda yüce liderimizin de fetvası" ifadelerini kullandı.

İRAN, ABD'YE CEVAP MEKTUBUNU GÖNDERDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.



ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine Bekayi, "İran'ın cevap mektubu ABD'ye iletildi. ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz. Diğer tarafların dolaylı müzakereleri ilerletmedeki katılımlarının sicili açıktır. Böyle bir süreç şekillenirse, Umman bu görev için başlıca aday olacaktır." dedi.

Bekayi, ABD ile dolaylı müzakerelerin başladığına dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'nin muhtemel saldırısının sorulmasına üzerine ise Bekayi, herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.