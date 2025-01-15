İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'nin yeni Başkanı Trump'a mesaj: Seni öldürme planımız ya da niyetimiz yok

15 Ocak 2025 12:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:48

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD medyasına verdiği bir röportajda yeni Başkan Donald Trump'a mesaj verdi. İran'ın Trump'ı öldürme planı ya da niyeti olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, nükleer programı hakkında da konuştu.

İran​ Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan​, ABD​'li NBC News kanalına konuştu. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump​ ile müzakerelere hazır olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ''Yapılan müzakerelere rağmen Batı’nın amacı sorunları çözmek değil, İran hükümetini devirmek. Bizim sorunumuz diyalog kurmakta değil. Asıl sorun, diyalog ve müzakereler sonucunda ortaya çıkan taahhütlere bağlı kalmakta. İran, nükleer programıyla ilgili büyük güçlerle müzakere ederken üzerine düşen tüm taahhütleri yerine getirdi. Ancak ne yazık ki verilen sözleri ve taahhütleri yerine getirmeyen karşı taraf oldu'' ifadelerini kullandı.

''SAVAŞ İSTEMİYORUZ''

İran’ın nükleer programına ve tesislerine yönelik herhangi bir eyleme karşı kendini savunmaya hazır olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ''Doğal olarak her türlü eyleme karşılık vereceğiz. Biz savaştan korkmuyoruz ama savaş da istemiyoruz. Umarım böyle bir olay asla yaşanmaz. Çünkü bu sadece bize değil, tüm taraflara zarar verir. İran düşmanları, Tahran’ı nükleer silah üretmekle suçlayarak kendilerine bir bahane oluşturmak istiyor ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor'' dedi.

''İRAN'IN TRUMP'I ÖLDÜRME PLANI YA DA NİYETİ YOK''

Pezeşkiyan, Trump’ın Pensilvanya’daki seçim mitinginde uğradığı suikast girişimiyle ilgili ABD medyası ve yetkililerinin Tahran’ın Trump’a suikast planladığı yönündeki iddialarını reddederek, “İran’ın hiçbir zaman Donald Trump’ı öldürme planı veya niyeti olmadı. Bu konuda herhangi bir çaba göstermediğimiz gibi gelecekte de böyle bir eylemde bulunmayacağız. Trump’a yönelik komplo iddiaları, İsrail ve diğer ülkelerin İran’a karşı düşmanlık oluşturmak amacıyla yaptığı bir plandır. İran asla birini öldürmeye teşebbüs etmemiş ve böyle bir planı yoktur. En azından bildiğim kadarıyla” şeklinde konuştu.