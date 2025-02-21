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 | Berrak Arican

İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere dair soruları cevaplarken Türkçe bir şiirden alıntı yaparak karşılık verdi. Pezeşkiyan, her şartta müzakere etmeyeceklerini belirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 12:14

İran ve ABD müzakereleri yeniden değerlendirirken Tahran tarafından yeni bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, "Önce yaptırım uygulayıp sonra silahlarımızdan vazgeçmemizi isteyerek yeniden müzakereden bahsedemezler" dedi.

''GEÇME NAMERT KÖPRÜSÜNDEN...''

ABD'nin baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap veren Pezeşkiyan, "Türkçemizde bir şiir var. 'Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni'" ifadelerini kullandı.
Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, "Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

''BİZ İSRAİL'DEN KORKMUYORUZ''

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, "İsrail'in arkasında ABD desteği olduğu için bazıları İsrail'den korkuyor. Ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bize de bu yakışır" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

İran nükleer anlaşması nedir?
Anlaşma, İran ve P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında uzun müzakerelerin ardından Ocak 2016’da imzalanmış ve yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre İran zenginleştirilmiş uranyum üretimi ve saklama kapasitesine sınır getirecek, nükleer tesislerinin denetlenmesine izin verecek ve tavsiyeler üzerine tesislerini modifiye edecek ya da tamamen kapatacaktı. Bunun karşılığında uzun süredir ülke ekonomisini zor durumda bırakan yaptırımlar kaldırılacaktı.
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