İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli mesaj

İran ve ABD müzakereleri yeniden değerlendirirken Tahran tarafından yeni bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, müzakerelere karşı olmadıklarını ancak her şartta müzakere etmeyeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, "Önce yaptırım uygulayıp sonra silahlarımızdan vazgeçmemizi isteyerek yeniden müzakereden bahsedemezler" dedi.

''GEÇME NAMERT KÖPRÜSÜNDEN...''

ABD'nin baskı politikasına Türkçe bir şiirle cevap veren Pezeşkiyan, "Türkçemizde bir şiir var. 'Geçme namert köprüsünden, bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni'" ifadelerini kullandı.

Türkçe şiiriyle büyük alkış alan Pezeşkiyan, "Yani insan, tilkinin gölgesinde uyusa da sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi istedikleri her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu doğru değil. Biz insanız ve karşılıklı saygı çerçevesinde konuşacağız ancak baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

''BİZ İSRAİL'DEN KORKMUYORUZ''

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, "İsrail'in arkasında ABD desteği olduğu için bazıları İsrail'den korkuyor. Ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Bize de bu yakışır" diye konuştu.