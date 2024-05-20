İran lideri Reisi'nin ölümünde suikast iddiası: Pilot Mossad ajanıydı

20 May 2024 08:56 - Güncelleme : 20 May 2024 09:21

Reisi'yi bulan AKINCI İHA, Türkiye'de... Görevini yaptı ve yurda döndü

Reisi'yi bulan AKINCI İHA, Türkiye'de... Görevini yaptı ve yurda döndü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından gündemi karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Kazanın ardından olay yerini bulmak için gönderilen bir drone ile kaydedilen görüntülerde, enkaz çevresinde bir kişinin hareket ettiği görüldü. Kazanın meydana geldiği yerde bir kişi, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşırken görüntülendi.

''HELİKOPTERİN PİLOTU MOSSAD AJANI''

Basına servis edilen görüntülerde hareketlilik suikast iddialarını beraberinde getirirken Fransız televizyonu Kanal I24, canlı yayında Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun Mossad ajanı olduğunu iddia etti. Fransız kanalı, olayın arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü.

MOSSAD'DAN 'THE END' (SON) PAYLAŞIMI

İran'ın İsrail ile uzun süredir yaşadığı gerginlikler de suikast ihtimalini gündeme getirirken İsrail istihbarat servisi MOSSAD'dan dikkat çeken paylaşım geldi. İbrahim Reisi'nin videosunu paylaşan MOSSAD, 'The End' (Son) yazarak ölüm haberini duyurdu.

İRAN LİDERİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopter, dün kaza yaptı. Uzun süre olay yerine ulaşılamadı. İran'ın imdadına Türkiye yetişti.

Türkiye'den havalanan AKINCI İHA, olay yerini keşfetti. İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

KAZADAN KURTULAN OLMADI

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.