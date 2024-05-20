Reisi'yi bulan AKINCI İHA, Türkiye'de... Görevini yaptı ve yurda döndü

20 May 2024 07:39 - Güncelleme : 20 May 2024 07:51

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet ile uçak mürettebatınıın hayatlarını kaybettiği helikopter kazasının enkaz arama faaliyetlerinde görev alan Akıncı İHA, çalışmasını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. FlightRadar24 uygulamasının aktardığı verilere göre, Akıncı İHA, sabah saatleri itibariyle Türk hava sahasındaki görevine yeniden başladı.

Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarına iletti. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurdu. İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

DÜNYA CANLI CANLI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Ardından Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiği; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurulmuştu.

İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmiş, Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini anbean takip etmişti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN "HOŞ GELDİN" MESAJI

Öte yandan AKINCI İHA'nın yurda dönüşünün ardından BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bayraktar, mesajında "Anayurduna hoş geldin, Bayraktar AKINCI. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.