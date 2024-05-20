İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kayıp helikopterindeki isimler belli oldu

20 May 2024 00:21 - Güncelleme : 20 May 2024 00:22

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kazası sonrası helikopterde bulunan İranlı yetkililer belli oldu. İranlı yetkililerden alınan bilgilere göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Ayetullah Ali Haşim helikopter içerisinde bulunuyordu. Konvoyda 3 ayrı helikopter bulunduğu belirtilirken devletin üst düzey yetkili isimlerinin tek helikopterde bulunmasına da eleştiriler geldi.

Azerbaycan sınırında Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopter kaza yaptı. Verzegan ilçesindeki sağlık ve kurtarma ekipleri, kazanın olduğu bölgeye intikal etti. İran Kızılayı kazanın enkazının bulunduğu tahmini bölgeleri belirleyerek çalışmalarını sürdürüyor.