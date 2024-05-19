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Türkiye, Reisi'nin aranmasına katılıyor: İran yardım istedi, ekip gidiyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 May 2024 21:35 - Güncelleme : 19 May 2024 21:44
Türkiye, Reisi&#039;nin aranmasına katılıyor: İran yardım istedi, ekip gidiyor

Son dakika haberi... AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin aranması için teknik malzeme ve personel göndereceğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazının bulunması için İran'ın Türkiye'den yardım istemesi üzerine AFAD ekiplerini gönderme kararı alındı. AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"İran'da Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.

İran Dışişleri Bakanlığı  aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir.

Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır.

Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DIŞİŞLERİ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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