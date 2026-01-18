Menü Kapat
İran protestolarında can kaybı artıyor! Resmi kaynaklar ve STK verileri arasında fark çıktı

İran'da ekonomik krizle başlayıp hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda can kaybı verileri açıklandı. Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili ölü sayısının 5 bine ulaştığını iddia ederken, HRA farklı rakamlar paylaştı.

İran protestolarında can kaybı artıyor! Resmi kaynaklar ve STK verileri arasında fark çıktı
İran'da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı arttı.

İRANLI YETKİLİ ACI BİLANÇOYU DUYURDU

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülke genelindeki protestolarda yaklaşık 500’ü güvenlik gücü olmak üzere en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkili, "teröristlerin ve silahlı isyancıların" protestolarda masum İranlıları öldürdüğünü iddia etti.

İran protestolarında can kaybı artıyor! Resmi kaynaklar ve STK verileri arasında fark çıktı

HRA İSE ÖLÜ SAYISINI FARKLI AÇIKLADI

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını en az 3 bin 308 olarak açıklamış, hayatını kaybedenlerin 22’sinin çocuk, 166'sının güvenlik gücü olduğunu belirtmişti. HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının da 24 bin 266’ya ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!
İran'da can kaybı 3 bin 300'ü aştı! Tutuklananların sayısı ise 24 bini geçti

