 Murat Makas

İran saldırıları sonrası New York'ta kırmızı alarm! ABD halkı savaşı istemiyor

İran'ın saldırıları ABD'de bazı grupları ve eyaletleri tedirgin ediyor. New York Belediye Başkanı Mamdani ABD halkının yeni bir savaş istemediğini belirtti

AA
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 01:05
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 01:05

ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ülkede büyük yankı uyandırdı. İran'ın misilleme saldırıları devam ederken ABD'de bazı gruplar savaşa karşı çıktığını belirterek 'a sert tepki gösterdi. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları "yasa dışı" olarak niteleyerek, ABD halkının bu savaşı istemediğini belirtti.

İran saldırıları sonrası New York'ta kırmızı alarm! ABD halkı savaşı istemiyor

FELAKET VURGUSU

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail tarafından bugün İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasa dışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor." diyen Mamdani, yeni bir savaş alanı açılmasını istemediklerini kaydetti.

Mamdani, "Amerikalılar rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar. Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran saldırıları sonrası New York'ta kırmızı alarm! ABD halkı savaşı istemiyor

NEW YORK'DA KIRMIZI ALARM

Bu süreçte her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklandıklarını belirten Mamdani, acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halinde şehirdeki hassas bölgelerde devriyeleri artırdıklarını yazdı.

İran saldırıları sonrası New York'ta kırmızı alarm! ABD halkı savaşı istemiyor

Mamdani, ayrıca şehirdeki İran kökenli New Yorklulara da seslenerek, "Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini paylaştı.

