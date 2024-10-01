İran saldırısı sonrası İsrail'den Orta Doğu'ya tehdit: Bu gece yoğun saldırı gerçekleştireceğiz 

01 Ekim 2024 23:01 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 23:03

İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. 500'e yakın füze hedeflere gönderilirken İsrail'den tehdit gecikmedi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Orta Doğu'da "yoğun saldırı" düzenleyeceklerini belirtti. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da, "Verdikleri bu yanlış kararın bedelini ödeyecekler" dedi.

İran füzelerini gökyüzünde gören Gazze halkında umut ve sevinç bir arada!

İran füzelerini gökyüzünde gören Gazze halkında umut ve sevinç bir arada!

Dün gece İsrail'in Lübnan​'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran​'dan İsrail'e misilleme geldi. İran​ akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze​ saldırısı​ gerçekleştirdi.

İran​, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi. İsrail tarafı ise füze sayısının 200 olduğunu iddia etti. Füzelerin bazıları Demir Kubbe​'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi.

İSRAİL'DEN ORTA DOĞU'YA TEHDİT!

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, balistik füze saldırısının İsrail Hava Kuvvetlerinde hasara yol açmadığını iddia ederken, bu gece Orta Doğu'da "yoğun saldırı" düzenleyeceklerini söyledi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." diye konuştu.

"İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da, sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin tehdit içeren bir mesaj paylaştı. İran yönetimini hedef alan Zohar, "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" belirtti.

Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" iddia etti.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.