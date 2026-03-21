İran savaşı sona erdirmek için şartlarını açıkladı: Geçen yıl yaşananlar tekrar edilmemeli

Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı’na konuşan İran DIşişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaş süreci ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boğazdaki güvensizliğin ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklandığını ifade eden Arakçi, “Hürmüz Boğazı’nı biz kapatmadık, boğaz açık. Yalnızca İran’a yönelik saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik” dedi.

Diğer ülkelerin geçişlerine destek verdiklerini belirten Arakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını söyledi.

"BU, YASA DIŞI VE SEBEPSİZ BİR SALDIRIYDI"

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Erakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir." diye konuştu.

Arakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."