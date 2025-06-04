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 | Berrak Arıcan

İran, Trump'ı çileden çıkaracak sözlerle teklifi reddetti! Gerilim tırmanıyor

İran'dan gerilimi artıracak cevap geldi. Dini lider Ali Hamaney, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren teklifi reddetti.

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İran, Trump'ı çileden çıkaracak sözlerle teklifi reddetti! Gerilim tırmanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:43

İran lideri Ali Hamaney, İran devriminin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 36. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD ile nükleer müzakere süreci, bölgesel ve uluslararası konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran, Trump'ı çileden çıkaracak sözlerle teklifi reddetti! Gerilim tırmanıyor

''ULUSAL BAĞIMSIZLIĞA'' TEHDİT

ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini, "ulusal bağımsızlığa" yönelik bir tehdit olarak nitelendiren Hamaney, "Nükleer meselede ABD’nin sunduğu plan, 'biz yapabiliriz' anlayışına yüzde yüz karşıdır. Ulusal bağımsızlık demek, bir ülkenin ABD ve benzeri ülkelerden gelecek yeşil ya da kırmızı ışığı beklememesi demektir." ifadesini kullandı.

İran, Trump'ı çileden çıkaracak sözlerle teklifi reddetti! Gerilim tırmanıyor

''HİÇBİR HALT YAPAMAZLAR''

Ülkesi için "nükleer endüstrinin" önemine değinen Hamaney, konuşmasına şöyle devam etti:

"İran, büyük çabalar sonucunda nükleer yakıt çevrimini tamamlamayı başardı. Nükleer endüstri sadece enerji amaçlı değildir. Nükleer endüstri bir ana endüstridir. Nükleer endüstriden çok sayıda bilimsel alan etkilenmektedir. Uranyum zenginleştirme nükleer meselenin anahtarıdır. Amerikalıların temel söylemi, nükleer teknolojiye sahip olmamamızdır. Radyofarmasötiklerde (nükleer teknolojiyle üretilen ilaç) ve diğer nükleer tabanlı bilimlerde 'bize ihtiyaç duyun' diyorlar. ABD'nin kaba ve kibirli liderleri bunu istiyor. ABD'nin saçmalıklarına cevabımız açıktır. Bu konuda hiçbir halt yapamazlar."

İran, Trump'ı çileden çıkaracak sözlerle teklifi reddetti! Gerilim tırmanıyor

''ABD, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI''

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dair de konuşan Hamaney, "Bugünkü İslam ülkelerinin Filistin meselesiyle ilgili yapabileceği çok şey var. Bugün tarafsızlık zamanı veya sessiz kalma günü değil. Siyonist rejime herhangi bir şekilde destek veren alnında ebedi bir utanç kalacağından emin olabilir." diye konuştu.

Hamaney, ABD'nin de İsrail'e verdiği destek nedeniyle Gazze'de işlenen suçların ortağı olduğunu ve Amerikan güçlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

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