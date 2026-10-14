Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:11

İran ve İngiltere arasında gerilim: Büyükelçi bakanlığa çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planı konusunda Tahran yönetimini suçlaması nedeniyle İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İran ve İngiltere arasında gerilim: Büyükelçi bakanlığa çağırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 00:11

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planı konusunda yönetimini suçlaması sonrası harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere hükümeti, söz konusu olaya ilişkin İran'a yönelttiği suçlamaları destekleyen belge ve kanıtları en kısa sürede sunmalıdır. Aksi takdirde İran, ikili ilişkilerini ciddi şekilde gözden geçirecektir" denildi.

İNGİLTERE ŞÜPHELİ SALDIRI KONUSUNDA İRAN’I İŞARET ETMİŞTİ

İngiltere’de bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü, 27 Eylül Pazar günü yaşanan şüpheli bir olayla gündeme gelmişti. 3 minibüs ile üsse doğru hareket ettikleri belirlenen 20'li yaşlarındaki 5 kişi Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer 2 kişi de 1 Ekim ve 6 Ekim tarihlerinde gözaltına alınırken, tüm şüpheliler kefaletle serbest bırakılmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, saldırı planı şüphelerine yol açan olayla ilgili yaptığı son açıklamada, "Değerlendirmemize göre, planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evlerde patlayıcı şüphesi
ETİKETLER
#tahran
#iran devrim muhafızları ordusu
#İran Dışişleri Bakanlığı
#İngiltere Hükümeti
#Raf Fairford
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.