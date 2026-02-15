Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'a Çin üzerinden baskı: Trump ve Netanyahu anlaştı!

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hafta içi yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Taraflar İran'a yönelik ekonomik baskı uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu baskının Çin üzerinden planlandığı öğrenildi.

İran'a Çin üzerinden baskı: Trump ve Netanyahu anlaştı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 06:36

ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı ’nun bu hafta yaptıkları görüşmeden İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı çıktı.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD yetkili, Trump ile Netanyahu’nun 11 Şubat’ta Beyaz Saray’daki görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

ÇİN ÜZERİNDEN İRAN'A BASKI

Söz konusu yetkililere göre Trump ve Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı, özellikle İran’ın Çin'e gerçekleştirdiği petrol satışları üzerinden artırma konusunda anlaştı.

Buna göre, İran’ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e gerçekleştiği, eğer Çin’in, İran'dan petrol alımları azaltılırsa, bunun İran üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artıracağı değerlendirildi.

ABD'li yetkililer, İran’a bu azami baskı kampanyasının, İran ile nükleer görüşmeler ve diplomasinin başarısız olması durumunda olası saldırılar için Orta Doğu'da devam eden askeri yığılma ile birlikte yürütüleceği bilgisini aktardı.

İran'a Çin üzerinden baskı: Trump ve Netanyahu anlaştı!

"MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINI GÖRECEĞİZ, BİR DENEYELİM"

ABD'li yetkililer ayrıca, Netanyahu ve Trump'ın görüşmede, İran'ın nükleer silah edinme yeteneğinin olmaması nihai hedefi konusunda anlaştıklarını ancak bu hedefe nasıl ulaşacakları üzerinde farklılıklar ortaya çıktığını belirtti.

Yetkililer, Netanyahu’nun İran'la iyi bir anlaşma yapmanın imkansız olduğu, bir anlaşma imzalansa bile İran'ın buna uymayacağı yönünde Trump’ı ikna etmeye çalıştığını ancak Trump'ın Netanyahu'ya İran'la bir anlaşmaya varma şansının olduğunu düşündüğünü söylediğini aktardı.

ABDli yetkililer, Trump’ın Netanyahu’ya, "Mümkün olup olmadığını göreceğiz, bir deneyelim" dediğini belirtti.

Trump’ın bu kapsamda, müzakereleri yürüten Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'e İran'la bir anlaşmaya varma olasılığının ne olduğunu sorduğu, Witkoff ve Kushner'in Trump'a İran'la iyi bir anlaşmaya varmanın “zor olduğunu” ancak şu ana kadar “İranlıların doğru şeyleri söylediğini” ilettikleri öne sürüldü.

İran'a Çin üzerinden baskı: Trump ve Netanyahu anlaştı!

NETANYAHU İLE TRUMP İRAN’I GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump 11 Şubat’ta Beyaz Saray'da İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını görüşme gerçekleştirmişti.

Netanyahu, Trump ile 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak, Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tutmuştu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazmıştı.

İran'a Çin üzerinden baskı: Trump ve Netanyahu anlaştı!

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.

ETİKETLER
#donald trump
#binyamin netanyahu
#Nükleer Müzakereler
#Abd-İran İlişkileri
#İran'a Yaptırımlar
#Dünya
