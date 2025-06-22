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 | Murat Makas

İran’a saldıran ABD yüksek alarmda: Gizemli cisim Rusya tarafından serbest bırakıldı

ABD, İsrail-İran savaşına resmen dahil olarak İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı. İran saldırılara tepki gösterdi, Trump ise ''başarı'' dedi. ABD yüksek alarma geçerek Rus uydusu tarafından gizemli bir cismin serbest bırakıldığını açıkladı. İşte detaylar...

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İran’a saldıran ABD yüksek alarmda: Gizemli cisim Rusya tarafından serbest bırakıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 11:50

İsrail’e destek vererek İran’ın nükleer tesislerini bombalayan ABD yüksek alarmda. Donald Trump'ın emriyle B-2 bombardıman uçağı 3 nükleer tesisi hedef almıştı. İran ise İsrail’e füzelerle karşılık verirken ABD’nin bir saldırı daha yapma ihtimali değerlendiriliyor.

GİZEMLİ NESNE BIRAKILDI

Küresel gerginlik tırmanırken Rusya’nın İran’a destek verip vermeyeceği merak ediliyor. ABD, bir Rus uydusu tarafından serbest bırakılan gizemli bir cismin tespit edildiğini doğruladı. Pentagon, bu sıra dışı olayın Dünya yörüngesinin bir kısmında büyük değişim gösterdiğini ve jeopolitik gerginlikleri daha da artırabileceğini belirtiyor.

İran’a saldıran ABD yüksek alarmda: Gizemli cisim Rusya tarafından serbest bırakıldı

RUSYA VE ÇİN UZAY FAALİYETLERİNİ ARTTIRDI

Son aylarda, ABD Savunma Bakanlığı Rus ve Çin uzay faaliyetlerinin gözetiminde artış olduğunu bildirdi. İstihbarat raporları, her iki ülkenin de saldırgan yörünge yeteneklerini test ettiğini ve uzayda bir silahlanma yarışını körüklediğini açıkladı.

İran’a saldıran ABD yüksek alarmda: Gizemli cisim Rusya tarafından serbest bırakıldı

Rusya'nın 2 Şubat'ta üç askeri uyduyu ( Kosmos 2581 , 2582 ve 2583 ) fırlatması endişelere yol açmıştı. Mart ortasında Kosmos 2583'ün yörüngeyi takip etmesi sonrası ABD Uzay Kuvvetleri durumu fark etti ve raporladı. Glassalmanac.com'da yer alan detaylarda ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen raporlar hem Rusya'nın hem de Çin'in bu bölgede askeri tatbikatlar yürüttüğünü ortaya koyuyor.

İran’a saldıran ABD yüksek alarmda: Gizemli cisim Rusya tarafından serbest bırakıldı
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BÜYÜK RİSK

Gizemli nesnenin yakın zamanda serbest bırakılması iddiası ABD’yi kırmızı alarma geçirdi. Uzmanlara göre Uzayda askeri faaliyetlerin artan varlığı, uluslararası anlaşmalarla düzgün bir şekilde düzenlenmezse önemli riskler ortaya çıkarabilir.

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