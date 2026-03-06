Menü Kapat
12°
Editor
Editor
 Yasin Aşan

İran'da 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken İmam Rıza Erkek Okulu yakınında düzenlenen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı sırada patlamanın meydana geldiği görüldü.

06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 21:02

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 7. gününde devam ediyor. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine misilleme saldırılarıyla büyüyen savaş, Orta Doğu'da tansiyonu günden güne artırıyor.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda hedef aldığı noktalardan biri de okullar oldu. ABD ve İsrail, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na cumartesi günü saldırı düzenlemişti. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ile ABD'nin İran'da hedef aldığı noktalardan biri de Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde bulunan İmam Rıza Erkek Okulu'nun yakınları oldu. 28 Şubat'ta düzenlenen füze saldırısında patlamanın etkisiyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin ise yaralandığı bildirilmişti.

SALDIRININ İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İran'daki İmam Rıza Erkek Okulu yakınında düzenlenen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı sırada patlamanın meydana geldiği, patlamanın etkisiyle okulun camlarının kırıldığı anlar görüldü. Panik yaşayan öğrencilerin öğretmenler tarafından hızla okul binasının içine alındığı görüntülerde yer alırken, patlama sonucu bir öğrencinin yere savrulduğu ve hareketsiz kaldığı anlar da kaydedildi.

