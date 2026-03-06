Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İspanya Başbakanı Sanchez ABD'ye rest çekme nedenini açıkladı: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

ABD'ye İran saldırısı için üs desteği vermeyen ve savaşın karşısında yer alan İspanya Başbakanı Sanchez, savaşın çok büyük bir hata olduğunu belirterek tamamen yasa dışı özellik taşıdığını vurguladı. Sanchez Ukrayna ve Filistin'in yanında olma gerekçelerini de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Başbakanı Sanchez ABD'ye rest çekme nedenini açıkladı: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 19:52

İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde yapılan 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nin ardından ev sahibi ülkenin Başbakanı Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi.

"DÜNYA İÇİN DE AİLELER İÇİN DE TEHDİT"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu'daki gelişmelerden "çok derin endişe duyduklarını" vurgulayan Sanchez, "Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa da sadece bununla kalmıyor, ailelerin refah ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez ABD'ye rest çekme nedenini açıkladı: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

"ULUSLARARASI YASALLIĞI SAVUNUYORUZ"

"Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyen Sanchez, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık. Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır.

"NEDEN UKRAYNA'DAYIZ, NEDEN FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ?"

Şimdiden petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi, bölgedeki halkın acıları, ölenler ortadadır. Neden Ukrayna'dayız? Çünkü ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir."

İspanya Başbakanı Sanchez ABD'ye rest çekme nedenini açıkladı: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

"İspanya uluslararası hukukun yanında" diyen Sanchez, "Sadece bu da değil. Bugün birçok basın organında yayımlanan anketlerde de görüldüğü gibi (Her 3 İspanyol'dan 2'si savaşa karşı çıkıyor) İspanya hükümeti, büyük bir çoğunluğun da yanında." ifadelerini kullandı.

"MESELE İRAN REJİMİNDEN YANA OLUP OLMAMAK DEĞİL"

Sanchez, "İran savaşına hayır dediğimiz gibi aynı kararlılıkla, bu çatışmanın mağduru olan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) yardım eli uzatmakta ve dayanışma göstermekte kararlıyız." dedi.

Sanchez, Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldıkları, "Cristobal Colon" adlı İspanya'daki en gelişmiş teknolojilere sahip fırkateynin "koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik" amaçlı görev yapacağını söyledi.

İspanya Başbakanı, "Burada mesele İran rejiminden yana olup olmamak değil temel konu uluslararası hukuka bağlı olup olmamaktır. Biz her zaman İran rejimine karşı olduk. Bu yüzden İspanya hükümetinin tutumu tutarlı ve uyumludur. Bu savaş sadece acı, ızdırap, ekonomik sıkıntı getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

İspanya Başbakanı Sanchez ABD'ye rest çekme nedenini açıkladı: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

PORTEKİZ BAŞBAKANI: MÜTTEFİK VE DOST ÜLKE TÜRKİYE'NİN DE YANINDAYIZ

Diğer yandan Portekiz'in muhafazakar, sağ görüşlü Başbakanı Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik, ikili ticareti kesme tehdidiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Tehditler çözüm yolu değildir. İran rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen, bölgede saldırganlığın azaltılmasını savunuyoruz. Portekiz hükümeti, çatışmaları çözmenin yolu olarak diplomasi ve müzakereyi savunan ve aynı zamanda müttefikleri çatışma halindeyken her zaman onların yanında duran bir hükümettir." dedi.

Portekiz'in her zaman AB'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) yanında olduğunu vurgulayan Montenegro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdikleri destekte olduğu gibi "müttefik ve dost ülke olarak" altını çizdiği Türkiye'nin de yanında olduklarını kaydetti.

Zirve kapsamında İspanya ve Portekiz hükümetleri iklim değişikliğine karşı mücadele, sivil koruma, acil müdahaleler, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, rekabet gücü ve tüketici hakları, işçi hakları ve sosyal politikalar başlıklarında ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya'dan ABD'nin 'iş birliği' sözlerine jet açıklama! Türkiye için de mesaj verildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran savaşının ABD'ye maliyeti dudak uçuklattı! "Ek fona ihtiyaçları olacak"
ETİKETLER
#Uluslararası Hukuk
#Orta Doğu Gerginliği
#İran Saldırıları
#İspanya Portekiz Zirvesi
#Ab Dayanışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.