İran'da 70 kişiyi öldüren patlamada İsrail'in parmağı mı var? Dikkat çeken ima

İran'da meydana gelen ve 70 kişinin ölümüne neden olduğu patlamada İsrail'in parmağı olduğu iddia edildi. Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamanın nedeni araştırılırken İsrailli General Amir Avivi, ''Bu saldırı, balistik roketlerin yakıtına yönelikti. Dolayısıyla bunun bir kaza değil planlı bir saldırı olduğu anlaşılıyor'' ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelere de değinen Avivi, Washington'a uyarıda bulundu ve ''Tahran'ın niyetine güvenilmemesi gerektiğini'' söyledi. The Media Line'a konuşan, ABD'nin küresel liderlikten geri çekilmeye çalıştığını öne süren Avivi, ''Tıpkı ABD'nin şu anda Husilere yaptığı gibi, tıpkı İsrail'in daha önce İran'a yaptığı gibi, ama çok daha büyük bir hava saldırısı” çağrısında da bulundu. Bu darbeyle İran'ı felç bir duruma getireceklerini iddia eden Avivi, savaş durumunun olmayacağını Tahran'ın karşılık veremeyeceğini öne sürdü.

İRAN'DAKİ PATLAMADA NE OLDU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 70'e ulaştığı, yaralı sayısının da 1000'i aştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde ise limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

Patlama sonrası çıkan yangın 2 gün devam eden çalışmaların ardından dün söndürülmüştü.