İran'da aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüren Hüseyin Roneki dudaklarını dikti

18 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:14

İran'da "siyasi" mahkumların serbest bırakılmamasının ardından kendini öldüren aktivist Kiyanuş Senceri'nin talebini bir başka aktivist Hüseyin Roneki devam ettiriyor. Roneki, Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini belirttiği açıklamasında dudaklarını da diktiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

İran​'da siyasi tutuklular bir bir idam edilirken Tahran​ hükümeti, tutukluların salınmasına izin vermiyor. İranlı aktivistler ise siyasi tutukluların serbest bırakılması taleplerini sürdürüyor. Aktivist Kiyanuş Senceri'nin siyasi tutukluların serbest bırakılmamasının ardından söylediği gibi intihar ederek kendisini öldürmesinin yankıları sürerken Hüseyin Roneki yerini aldı.

Aktivist Hüseyin Roneki, sosyal medya platformu X'te paylaşım yaparak, dudaklarını diktiğini gösteren bir fotoğraf yayımladı. Roneki, "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilir veya götürebilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime aittir. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını duyuran Roneki, ''Kiyanuş'un 'aşk, yaşam ve özgürlük' için kaldırdığı bayrak düşmeyecek. Ya ölüm ya da özgürlük.'' diye yazdı.

KİYANUŞ SENCERİ'NİN İNTİHARI

İran'da siyasi mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Kiyanuş Senceri'nin 13 Kasım'da intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü. Senceri, 2021'deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanarak idama mahkum edilen 3 göstericinin serbest bırakılmasını talep etmişti.