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 | Banu İriç

İran'da bayram protestoya dönüştü: 'İntikam' sesleri yükseldi

İran'da Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, bölgedeki gerilimin gölgesinde protestolara sahne oldu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, meydanlarda İsrail ve ABD karşıtı sloganlarla "intikam" çağrısı yaptı.

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İran'da bayram protestoya dönüştü: 'İntikam' sesleri yükseldi
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 22:08

İran'da Gadir-i Hum Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamalar, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle protestolara dönüştü.

İran'da bayram protestoya dönüştü: 'İntikam' sesleri yükseldi

"İNTİKAM SESLERİ YÜKSELDİ"

Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde halk sokaklara çıkarak İsrail ve ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirdi. Tahran’da Azadi ve İmam Hüseyin meydanlarından yürüyüşe geçen kalabalık, İnkılap Meydanı’nda toplandı. Gösterilere binlerce kişi katılırken, kalabalık sık sık “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD”, “İntikam, intikam” ve “Ordumuza teşekkür” sloganları attı.

İran'da bayram protestoya dönüştü: 'İntikam' sesleri yükseldi

Göstericiler, İran, Filistin ve direniş gruplarına ait bayraklar taşırken, “İsrail’in yok oluşu yakındır” ve “Kahrolsun çocuk katili İsrail” yazılı pankartlar da dikkat çekti.

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#Direniş
#Dünya
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