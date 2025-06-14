İran'da bayram protestoya dönüştü: 'İntikam' sesleri yükseldi

İran'da Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, bölgedeki gerilimin gölgesinde protestolara sahne oldu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, meydanlarda İsrail ve ABD karşıtı sloganlarla "intikam" çağrısı yaptı.

İran'da Gadir-i Hum Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamalar, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle protestolara dönüştü.

"İNTİKAM SESLERİ YÜKSELDİ"

Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde halk sokaklara çıkarak İsrail ve ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirdi. Tahran’da Azadi ve İmam Hüseyin meydanlarından yürüyüşe geçen kalabalık, İnkılap Meydanı’nda toplandı. Gösterilere binlerce kişi katılırken, kalabalık sık sık “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD”, “İntikam, intikam” ve “Ordumuza teşekkür” sloganları attı.

Göstericiler, İran, Filistin ve direniş gruplarına ait bayraklar taşırken, “İsrail’in yok oluşu yakındır” ve “Kahrolsun çocuk katili İsrail” yazılı pankartlar da dikkat çekti.