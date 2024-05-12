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İran'da belediye başkanına suikast: Rıza Mesudi öldürüldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 May 2024 17:34 - Güncelleme : 12 May 2024 17:40
İran&#039;da belediye başkanına suikast: Rıza Mesudi öldürüldü

İran'ın Şiraz şehrinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi, evinde ölü bulundu. Mesudi'nin kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin 5. Bölge Belediye Başkanı Rıza Mesudi'nin evinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

MECLİSTE SUİKAST PANİĞİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mesudi'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğüne dair haber Şiraz Belediye Meclisi salonunda duyuruldu.

Haberin ardından Şiraz Belediye Meclisi boşaltıldı.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan yerel basındaki haberlerde, Mesudi'nin, yerel saatle 14.00 sularında Şiraz'da Şehid Agayi caddesi üzerindeki evinde ölü bulunduğu aktarıldı.

Belediye Başkanı'nın nasıl öldürüldüğüne dair henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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