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İran'da deprem! Komşu sarsıldı, ölü ve yaralılar var!

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Haziran 2024 22:25 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 22:51

İran'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaşamını yitirdi 120 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

İran'da deprem! Komşu sarsıldı, ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

EVLER HASAR GÖRDÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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