Malatya Pütürge'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

17 Haziran 2024 21:32 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:34

Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ 3,6 ile sallandı

Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ 3,6 ile sallandı

Malatya'nın Karşıyata-Pütürge bölgesi 21.19'da 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Derinliği 4 kilometre olan geçen depremle ilgili olumsuz bir durum kaydedilmedi.