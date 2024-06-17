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Malatya Pütürge'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 21:32 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:34
Malatya Pütürge&#039;de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi.... Malatya Pütürge merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin ilk bilgilerini paylaştı.

Malatya'nın Karşıyata-Pütürge bölgesi 21.19'da 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Derinliği 4 kilometre olan geçen depremle ilgili olumsuz bir durum kaydedilmedi.

Malatya Pütürge'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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