Malatya Pütürge'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 21:32 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:34
Son dakika deprem haberi.... Malatya Pütürge merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin ilk bilgilerini paylaştı.
Malatya'nın Karşıyata-Pütürge bölgesi 21.19'da 3.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Derinliği 4 kilometre olan geçen depremle ilgili olumsuz bir durum kaydedilmedi.
Kaynak: tgrthaber.com