Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 20:45 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 20:46
Son dakika haberi... Bulgaristan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre deprem yerin 19.33 kilometre altında gerçekleşti.
Komşu Bulgaristan'ın Rakovski şehrinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19.33 kilometre altında gerçekleşirken can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD'tan alınan bilgiye göre, Edirne'ye 128 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem Türkiye'den hissedilmedi.
Rakovski kentindeki depremin gerçekleştiği saat ise 20:24 olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber