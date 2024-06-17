Hatay'da depremi aratmayan yıkım: 6 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kameralara yansıdı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 08:48 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 08:53
Kahramanmaraş depremi sonrası hasarlı binaların yıkımı devam ederken bugün Hatay'da yaşanan bir yıkımda 6 katlı bina kameralara yansıdı. O anlar depremin felaketini hatırlattı.
Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesiyle yıkılan 6 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor.
HATAY'DA 6 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU!
Depremin vurduğu Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
6 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde; 6 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu görüldü. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı