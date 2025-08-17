İran'da emniyet güçlerine saldırı! 6 ölü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle çatışan 6 kişi öldürüldü. İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletinin güney ve kuzey bölgesindeki 2 operasyonda, intihar ve sabotaj eylemleri planlayan 6 terörist öldürüldü. 2 kişi sağ ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

KİMLİKLERİ GİZLENDİ

Söz konusu kişilerin hangi terör örgütüne bağlı oldukları ya da kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.