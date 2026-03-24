Editor
 | Nalan Güler Güven

İran'da enerji altyapılarına saldırı iddiası: İsfahan ve Hürremşehr hedef alındı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki kritik enerji altyapılarının hedef alındığı bildirildi. İran medyası doğal gaz idaresi ve stratejik boru hatlarında hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

İran'da enerji altyapılarına saldırı iddiası: İsfahan ve Hürremşehr hedef alındı
Fars Haber Ajansı, ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

DOĞAL GAZ BORU HATTI HEDEFTE

Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi.

Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr’de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

TRUMP'IN TEHDİDİ VE SÜRE UZATIMI

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

DEVRİM MUHAFAZALARI'NDAN MİSİLLEME UYARISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı duyurulmuştu.

