Editor
 | Yasin Aşan

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama: "5 gün süre veriyoruz"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin olarak, "Beş gün süre veriyoruz. Sonra duruma bakacağız. Bu sürecin sonunda herkes için iyi bir anlaşma ortaya çıkabilir" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 22:11

İsrail-ABD ile arasında 28 Şubat'ta başlayan sürüyor. Orta Doğu'da gerilimli günler yaşanırken savaşın ne zaman sona ereceği de merakla bekleniyor. Savaşın kısa zaman içinde sona ereceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken ABD ve İran tarafından iki ülke arasında yapıldığı açıklanan görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar gelmişti.

ABD Başkanı Donald , İran ile savaşa ilişkin yeni ve kritik açıklamalarda bulundu. İran’a ilişkin açıklamalarında son iki gün içinde İran ile görüşmeler yapıldığını söyleyen Trump, "Bu nedenle Savunma Bakanlığı’na daha kapsamlı bir anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağını görmek için İran’daki büyük enerji ve elektrik altyapısı hedeflerine yönelik saldırı planlarını geçici olarak erteleme talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama: "5 gün süre veriyoruz"

Bunların milyarlarca dolara mal olan tesisler olduğunu ve ABD’nin atacağı füzelerden birinin bunları yerle bir edebileceğini söyleyen Trump, "Çok iyi görüşmeler yaptık. Gerçekten çok iyi görüşmeler. Hayatı görüşmelerle geçmiş biri olarak söylüyorum; İran’la uzun süredir görüşüyoruz ama bu defa ciddi olduklarını görüyorum. Bunun tek nedeni, ordumuzun muazzam bir iş çıkarmış olmasıdır. Bu yüzden ciddiler ve anlaşmak istiyorlar. Bunu başaracağımızı umuyorum" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLARI OLAMAZ"

Anlaşma olmasa bile İran’ın nükleer silah edinemeyeceğinden emin olacaklarını söyleyen Trump, "Nükleer silahları olamaz. Obama dönemindeki nükleer anlaşmanın devamına izin verseydik bugün nükleer silahları olurdu. O anlaşma yürürlükte kalsaydı, 2-3 ya da 4 yıl önce kimsenin olmak istemeyeceği bir durumda olurduk. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Son üç hafta içinde ABD ordusu ve ortaklarının İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini savunan Trump, "Balistik füze ve dron programlarını büyük ölçüde yok ettik. Fırlatma sistemlerinin yüzde 90’ından fazlasını etkisiz hale getirdik. Bu seviyede bir müdahale daha önce görülmedi" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama: "5 gün süre veriyoruz"

Trump, İran’ın geriye çok az sistemi kaldığını ve artık neredeyse fırlatma yapamayacak duruma geldiğini iddia etti. İran’ın donanmasının da yok edildiğini söyleyen Trump, "158 gemileri vardı. Hatta ekibime, ‘Gemilerini neden ele geçirmedik, bunlar iyi gemiler miydi?’ diye sordum. ‘Çok iyiydiler efendim’ dediler. ‘O zaman neden ele geçirmedik?’ diye sordum. Bana, ‘Onları denizin dibine göndermek daha eğlenceli’ dediler. Böylece donanmaları ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR TOPLANIYORLAR AMA KİMSE LİDER OLMAK İSTEMİYOR"

İran’ın liderlik kadrosunu da ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "İlk lider kadrosu gitti. Sonra yeni lider seçmek üzere 88 kişi toplandılar ve onlar da ortadan kaldırıldı. Şimdi tekrar toplanıyorlar ama kimse lider olmak istemiyor. İran’ın liderliği, dünyada kimsenin istemediği nadir siyasi görevlerden biri haline geldi. Bu tehlikeli bir iş. Benim işim de tehlikeli ama onlarınki daha tehlikeli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama: "5 gün süre veriyoruz"

İran’ın ABD’yi tehdit etme kapasitesini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "Onlarca yıl boyunca İran, nükleer hedeflerinden vazgeçmeyi reddetti. Son aylarda kendi müzakerecileri, temsilcilerimize nükleer silah yapmaya yetecek malzemeye sahip olduklarını söyleyerek övünüyorlardı. Bu güya benim için caydırıcı olacaktı ama tam tersine beni daha da kararlı hale getirdi. Bu görevin önemini artırdı ve daha hızlı hareket etmemizi sağladı. İran’ın füze kapasitesi de çok hızlı büyüyordu. Eğer o noktaya gelselerdi, durdurmak neredeyse imkansız olacaktı. Bunun bir kısmını komşularına sardırmaya başladıklarında gördünüz. Bu saldırılar beni şaşırttı, herkesi şaşırttı. Saldırılar ters etki oluşturdu ve komşularını da onların aleyhine çevirdi" dedi.

Trump, "Şimdi İran’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlerini sona erdirmek için son bir fırsatı var. Umarız bunu değerlendirirler. Her halükarda, ABD ve dünya çok daha güvenli bir yer olacak. Gezegen, çok daha emniyetli bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI ÖNEREN İLK KİŞİ SAVUNMA BAKANI HEGSETH

Ekonominin çok iyi gittiği ve rekorlar kırdığı bir süreçte Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’i aradığını ve Orta Doğu’da ilgilenmeleri gereken bir problem olduğunu söylediğini anlatan Trump, ekonomide yeni rekorlar yerine biraz mola verip büyük bir sorunu ortadan kaldırmayı tercih ettiklerini ileri sürdü. Trump, "Pete (Hegseth), sanırım ilk konuşan sendin. ‘Bunu yapmalıyız, çünkü onların nükleer silah sahibi olmalarına izin veremeyiz’ dedin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama: "5 gün süre veriyoruz"

"BARIŞ İSTİYORLAR"

Trump, "Şu anda gerçekten çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Dün gece başladı, ondan önceki gece de biraz vardı. Bence oldukça iyi gidiyor. Barış istiyorlar. Nükleer silah edinmeyeceklerini kabul ettiler. Ama göreceğiz" dedi.

İran ile anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen Trump, "Bu süreç, onların elektrik santrallerini vurmayı planladığımızı söylediğimde başladı. Şimdilik bunu askıya alıyoruz. Umarım buna gerek kalmaz. Umarım hepimiz için iyi olacak bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili açıklama: "5 gün süre veriyoruz"

"5 GÜN SÜRE VERİYORUZ"

Trump, anlaşmanın hem Orta Doğu’daki müttefikleri hem de İsrail için iyi olacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, "Bu yüzden 5 gün süre veriyoruz. Sonra duruma bakacağız. Bu sürecin sonunda herkes için iyi bir anlaşma ortaya çıkabilir. Aksi takdirde her şeyi tamamen yok edecek noktaya da gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kolombiya'da askeri uçak faciası: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşı nasıl ayakta duruyor? Tahran için Hürmüz Boğazı bir zafer
Trump, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı için 5 kritik seçeneği değerlendiriyor: Hark Adası'nın işgali dahil
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
