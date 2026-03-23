ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardı arkası kesilmedi. İran da misilleme olarak çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattı. İran'ın Hürmüz Boğazı adımıyla petrol sevkiyatları engellendi ve benzin fiyatları hızla yükseldi.

Dinle

Trump, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı için 5 kritik seçeneği değerlendiriyor: Hark Adası'nın işgali dahil

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı krizini çözüme kavuşturmak için harekete geçti. ABD lideri, boğazı yeniden açmak için liderlik becerilerini sınayan bir dizi askeri ve diplomatik seçeneği değerlendiriyor.

1. TEHDİTLERİ YOK ETMEK

ABD donanması, ticaret gemilerini boğaza eşlik ettirmeden önce İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini mümkün olduğunca yoklamak istiyor. Bu yüzden ABD savaş uçakları son günlerde İran'ın güney hattındaki füze rampalarına yoğun saldırılar düzenledi.

ABD Merkezi Komutanlığı, F-15E bombardıman uçaklarının 5 bin pound (2 bin 274 kilogram) ağırlığında bombalar kullanarak yeraltındaki “cruise” füzeleri ve destek ekipmanlarını imha ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanı General Dan McKenzie, İran’ın füze fırlatma kapasitesinin savaşın başından bu yana yüzde 90 azaldığını belirtti; ancak İran güçlerinin hâlâ sınırlı bir ateş gücüne sahip olduğunu kabul etti.

Bölgesel bazı müttefikler, Apache helikopterleri kullanarak tek yönlü saldırı insansız hava araçlarını hedef alıyor; bu araçlar İran’ın en güçlü deniz tehditlerinden biri.

2. HÜRMÜZ BOĞAZI'NI MAYINLARDAN TEMİZLEMEK

ABD'li yetkililer, İran'ın boğaza mayın döşediği konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Bazıları bu konuda bir kanıt göremediklerini öne sürüyor. Trump'ın mayın temizleme seçeneği ise uzun soluklu bir iş. Mayın temizleme süreci haftalar sürebilir ve ABD denizcilerini doğrudan tehlikeye atabilir.

İran’ın farklı tipte mayınları bulunuyor:

-Küçük yapışkan mayınlar, dalgıçlar tarafından geminin gövdesine yerleştiriliyor.

-Su yüzeyine yakın yerleştirilen 100 pound (45,36 kg) ve üzeri patlayıcıya sahip mayınlar.

-Deniz tabanına yerleştirilen gelişmiş mayınlar, manyetik, ses, basınç ve sismik sensörlerle tetikleniyor; patlama gücü yüzlerce pounda ulaşabiliyor.

3. HIZLI BOT FİLOSU

Pentagon, savaşın ilk saatlerinden itibaren İran donanmasını hedef alarak 120’den fazla gemiyi imha etti veya hasar verdi. Ama İran Devrim Muhafızları yüzlerce hızlı bot bulunduruyor. Hızlı botlar, roketatarla donatıldığında tanker veya savaş gemisine ölümcül saldırı düzenleyebilir.

ABD hava kuvvetleri, A-10 Warthog uçaklarını düşük irtifada uçurarak hızlı botları hedef alıyor. Botlar bazı sivillere yakın limanlarda konuşlandırıldığından, saldırılar sırasında siviller risk altında.

4. HARK ADASI’NIN İŞGALİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Hark Adası’ndaki askeri tesislere yönelik saldırıda 90’dan fazla hedefin yok edildiğini belirtti. Bu tesisler, mayın ve füze depolarını içeriyor. Bu saldırı, adanın savunmasını zayıflattı. Trump, adayı kontrol etme ve İran petrol ekonomisini boğma tehdidini değerlendiriyor.

Operasyon, yaklaşık 2 bin 200 deniz piyadesi ve üç savaş gemisi ile gerçekleştirilecek; helikopterler, dronlar ve savaş uçakları destek sağlayacak.

ABD, önümüzdeki ay bölgeye 2 bin 500 ek deniz piyadesi göndermeyi planlıyor. Alternatif olarak, özel harekât birlikleri ve 82. Hava İndirme Tümeni gibi elit askerler adayı ele geçirebilir.

5. PETROL TANKERLERİNİ KORUMA

Trump, boğazdan tanker geçişini “basit bir askeri operasyon” olarak tanımladı; ancak deniz uzmanlarına göre bu en karmaşık seçeneklerden biri. Operasyon, sadece destroyer ve sahil savaş gemilerini değil, aynı zamanda taarruz uçaklarını da gerektiriyor.

Bölgede yaklaşık 12 destroyer ve sahil savaş gemisi konuşlandırılmış durumda; daha fazla gemi gönderilebilir ama bu haftalar alabilir.

Bir destroyer, Aegis savaş sistemi ile kara hedeflerini ve İran’dan gelen tehditleri takip ederek koruma sağlayabilir. Tanker başına 5-6 gemi eşlik etmesi gerekebilir; geçiş süresi 10-12 saat sürebilir.