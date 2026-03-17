ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları 18. günde de devam ediyor. İran ise misilleme saldırılarında çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almayı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı çıkması ise henüz bir çözüme kavuşmadı. İran, gemilerin ve tankerlerin geçişlerine izin vermiyor, geçmeye çalışanlara ise saldırılar düzenliyor.

Trump Hürmüz Boğazı krizini çözemedi! Asya ülkeleri artan petrol fiyatları karşısında kemer sıkıyor

HABERİN ÖZETİ Trump Hürmüz Boğazı krizini çözemedi! Asya ülkeleri artan petrol fiyatları karşısında kemer sıkıyor ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 18. günde devam ederken, İran'ın misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum Asya ülkelerini olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için Batılı ülkelere 'koalisyon' çağrısı birçok ülke tarafından reddedildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğal gazın yaklaşık %90'ı Asya'ya gidiyordu. Asya ülkeleri petrol arzının karşılanamaması nedeniyle tedbirler alıyor. Sri Lanka akaryakıt tasarrufu için resmi tatil ilan etti ve yakıt kartı uygulamasına geçti. Myanmar'da özel araçlar plaka numaralarına göre dönüşümlü çalışıyor. Bangladeş üniversitelerde Ramazan tatillerini öne aldı ve planlı elektrik kesintileri uyguluyor. Filipinler'de bazı devlet daireleri personelin evden çalışmasını zorunlu kıldı. Vietnam şirketlere evden çalışmayı teşvik etme talebinde bulundu. Tayland'da kamu hizmetleri hariç devlet kurumlarında çalışanlar evden çalışmaya geçecek ve yurt dışı konferanslar askıya alınacak. Japonya, enerji tedarik endişelerini hafifletmek için rezervlerinden petrol piyasaya sürmeye başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için Batılı ülkelere 'koalisyon' çağrısında bulundu fakat bu çağrısı birçok ülke tarafından reddedildi. Hürmüz Boğazı'ndaki durum en çok Asya ülkelerini etkiledi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğal gazın neredeyse yüzde 90'ı, dünyanın en büyük petrol ithalatçı bölgesi olan Asya'ya gidiyordu. Şimdilerde Asya ülkeleri petrol arzının karşılanamaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamadan önce tedbirler almaya çalışıyor.

ASYA ÜLKELERİ KEMER SIKIYOR

Sri Lanka, akaryakıt tasarrufu için çarşamba gününü resmi tatil ilan etti. Ayrıca sürücülerin satın alabileceği akaryakıt miktarını sınırlayan Ulusal Yakıt Kartı'na kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Myanmar'da, özel araçların plaka numaralarına bağlı olarak sadece dönüşümlü günlerde çalışmasına izin veriliyor.

Bangladeş, enerji tasarrufu sağlamak için üniversitelerde Ramazan tatillerini öne aldı ve ülke genelinde planlı elektrik kesintileri uygulamaya koydu.

Filipinler'de bazı devlet daireleri, personelin haftada en az bir gün evden çalışmasını zorunlu kıldı.

Vietnam, şirketlere, çalışanları evden çalışmaya yönlendirme konusunda talepte bulundu.

Tayland'da da kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verildi. Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikinde oluşturduğu endişeleri hafifletmek amacıyla rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı.