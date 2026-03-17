Dünya
Trump Hürmüz Boğazı krizini çözemedi! Asya ülkeleri artan petrol fiyatları karşısında kemer sıkıyor

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları, Tahran'ın misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nda geçişlere izin verilmemesi petrol arzında ciddi sıkıntılar doğurdu. Asya ülkeleri, akaryakıt sağlamak amacıyla bir dizi kemer sıkma önlemi alıyor.

17.03.2026
saat ikonu 10:46
17.03.2026
saat ikonu 10:48

ve İsrail'in 28 Şubat'ta 'a başlattığı saldırıları 18. günde de devam ediyor. İran ise misilleme saldırılarında çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almayı sürdürüyor. çıkması ise henüz bir çözüme kavuşmadı. İran, gemilerin ve tankerlerin geçişlerine izin vermiyor, geçmeye çalışanlara ise saldırılar düzenliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için Batılı ülkelere 'koalisyon' çağrısında bulundu fakat bu çağrısı birçok ülke tarafından reddedildi. Hürmüz Boğazı'ndaki durum en çok Asya ülkelerini etkiledi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğal gazın neredeyse yüzde 90'ı, dünyanın en büyük petrol ithalatçı bölgesi olan Asya'ya gidiyordu. Şimdilerde Asya ülkeleri petrol arzının karşılanamaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamadan önce tedbirler almaya çalışıyor.

ASYA ÜLKELERİ KEMER SIKIYOR

Sri Lanka, akaryakıt tasarrufu için çarşamba gününü resmi tatil ilan etti. Ayrıca sürücülerin satın alabileceği akaryakıt miktarını sınırlayan Ulusal Yakıt Kartı'na kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Myanmar'da, özel araçların plaka numaralarına bağlı olarak sadece dönüşümlü günlerde çalışmasına izin veriliyor.

Bangladeş, enerji tasarrufu sağlamak için üniversitelerde Ramazan tatillerini öne aldı ve ülke genelinde planlı elektrik kesintileri uygulamaya koydu.

Filipinler'de bazı devlet daireleri, personelin haftada en az bir gün evden çalışmasını zorunlu kıldı.

Vietnam, şirketlere, çalışanları evden çalışmaya yönlendirme konusunda talepte bulundu.

Tayland'da da kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verildi. Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikinde oluşturduğu endişeleri hafifletmek amacıyla rezervlerinden petrolü piyasaya sürmeye başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin
Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin
