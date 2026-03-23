İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşı nasıl ayakta duruyor? Tahran için Hürmüz Boğazı bir zafer

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılarda, Tahran hem dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hem de çok sayıda üst düzey yöneticisini kaybetti. İran'daki sivil can kayıpları da artarken Tahran'ın tüm bu saldırılara rağmen nasıl ayakta kaldığına dair yorumlar yetkili isimlerden geldi.

ABD ile müzakere başlangıcını da reddeden İran hakkında Washington Post'a açıklamalarda bulunan Orta Doğu'daki yetkililer, diplomatik girişimlerin reddedildiğini doğruladı.

TRUMP KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM BASKISINI AZALTAMAYACAK

Bir İranlı diplomat, bir Arap ülkesinin üst düzey yetkilisi ve bölgede görev yapan iki Avrupalı diplomata dayandırılan habere göre İran, küresel ekonomik sisteme kurduğu baskıyı Donald Trump yönetiminin askeri gücünün hafifletemeyeceğine inanıyor.

Dünya petrol ticaretinin neredeyse beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı önemli ölçüde kapatan İran'ın enerji piyasaları üzerindeki etkisine güvendiği iddia ediliyor.

İranlı diplomat, "Tarihin en büyük askeri süper gücüne karşı yalnızız. Bu saldırganlığı, saldırganlar için aşırı maliyetli bir hale getirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

''HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜ İRAN İÇİN BİR ZAFER''

Bir başka yetkili ise İran'ın altyapısının zarar gördüğünü Tahran yönetiminin uzun vadede ülkeyi nasıl toparlayacağını düşündüğünü ifade etti. Kısa vadedeyse saldırılara karşı koyup Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elde tutmanın bir zafer olarak görüldüğünü ileri sürdüler.

''İRAN MÜZAKERE İÇİN BASKI HİSSETMİYOR''

Avrupalı diplomatlardan biri, "Rejim varlığını sürdürdüğü müddetçe petrol ve doğalgaz fiyatlarını kullanarak bölgeyi ve uluslararası piyasaları terörize edebilirler. Onlar bunu galibiyet olarak görüyor. Müzakereye girişmek için herhangi bir baskı hissetmiyorlar" ifadelerini kullandı.

''ABD BATAKLIĞA SAPLANMANIN EN BAŞINDA''

Gazeteye konuşan İranlı diplomat, "ABD'nin bataklığa saplanmasının en başındayız. Başka bir kaçış yolu yok" dedi.

Arap yetkili ve Avrupalı diplomatlar, Katar ve Ummanlı yetkililerin geçen hafta ateşkes için İran'la temasa geçtiğini ve Tahran'ın önce ABD ve İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Erken ateşkes ilanının çatışmaların tekrarına yol açacağını vurgulayan İranlı yetkililerin maddi tazminat gibi pek çok saldırmazlık güvencesi istediği de duyuruldu.