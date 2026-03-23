Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşı nasıl ayakta duruyor? Tahran için Hürmüz Boğazı bir zafer

ABD ve İsrail'in saldırılarına rağmen İran'ın neden ve nasıl boyun eğmediğine dair İranlı diplomatlardan açıklama geldi. İran, dünya petrol ticaretinin neredeyse beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'yla büyük bir kazanım sağlıyor. İşte İran'ın tüm saldırılara rağmen nasıl ayakta kaldığına dair ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 15:32

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılarda, Tahran hem dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hem de çok sayıda üst düzey yöneticisini kaybetti. İran'daki sivil can kayıpları da artarken Tahran'ın tüm bu saldırılara rağmen nasıl ayakta kaldığına dair yorumlar yetkili isimlerden geldi.

ABD ile müzakere başlangıcını da reddeden İran hakkında Washington Post'a açıklamalarda bulunan Orta Doğu'daki yetkililer, diplomatik girişimlerin reddedildiğini doğruladı.

TRUMP KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM BASKISINI AZALTAMAYACAK

Bir İranlı diplomat, bir Arap ülkesinin üst düzey yetkilisi ve bölgede görev yapan iki Avrupalı diplomata dayandırılan habere göre İran, küresel ekonomik sisteme kurduğu baskıyı Donald Trump yönetiminin askeri gücünün hafifletemeyeceğine inanıyor.

Dünya petrol ticaretinin neredeyse beşte birinin geçtiği 'nı önemli ölçüde kapatan İran'ın enerji piyasaları üzerindeki etkisine güvendiği iddia ediliyor.

İranlı diplomat, "Tarihin en büyük askeri süper gücüne karşı yalnızız. Bu saldırganlığı, saldırganlar için aşırı maliyetli bir hale getirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

''HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜ İRAN İÇİN BİR ZAFER''

Bir başka yetkili ise İran'ın altyapısının zarar gördüğünü Tahran yönetiminin uzun vadede ülkeyi nasıl toparlayacağını düşündüğünü ifade etti. Kısa vadedeyse saldırılara karşı koyup Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elde tutmanın bir zafer olarak görüldüğünü ileri sürdüler.

''İRAN MÜZAKERE İÇİN BASKI HİSSETMİYOR''

Avrupalı diplomatlardan biri, "Rejim varlığını sürdürdüğü müddetçe petrol ve doğalgaz fiyatlarını kullanarak bölgeyi ve uluslararası piyasaları terörize edebilirler. Onlar bunu galibiyet olarak görüyor. Müzakereye girişmek için herhangi bir baskı hissetmiyorlar" ifadelerini kullandı.

''ABD BATAKLIĞA SAPLANMANIN EN BAŞINDA''

Gazeteye konuşan İranlı diplomat, "ABD'nin bataklığa saplanmasının en başındayız. Başka bir kaçış yolu yok" dedi.

Arap yetkili ve Avrupalı diplomatlar, Katar ve Ummanlı yetkililerin geçen hafta ateşkes için İran'la temasa geçtiğini ve Tahran'ın önce ABD ve İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Erken ateşkes ilanının çatışmaların tekrarına yol açacağını vurgulayan İranlı yetkililerin maddi tazminat gibi pek çok saldırmazlık güvencesi istediği de duyuruldu.

ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#küresel ekonomi
#Abd-İsrail Ilişkileri
#İran Saldırıları
#Diplomatik Girişimler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.