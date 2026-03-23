Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Netanyahu'nun Trump'ı da inandırdığı 'İran planı' tutmadı! ABD ve İsrail'in 'temel yanılgısı'

İsrail'in, İran planı suya düştü. ABD basını, İsrail'in, İran'da 'yönetimi devirecek bir isyan çıkarma' planı olduğunu, bunun ise 'temel bir yanılgı' olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sahadaki durumdan bağımsız olarak plana 'iyimser' yaklaşmasının ise 'hata olduğu' değerlendirmesi yapıldı.

ABD basınından New York Times (NYT), üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, iki ülkenin de ''İran'da isyan çıkarma planları'' olduğunu fakat nasıl gerçeğe dönüşemediğini yazdı. NYT, "İsrail, İran'da isyan çıkarabileceğini düşünüyordu, ancak bu gerçekleşmedi" başlığıyla paylaşılan analizde, İsrail istihbaratının bu konudaki analiz eksikliğine ve ABD'nin sahadaki durumdan bağımsız olarak iyimser tavrına işaret edildi.

HABERİN ÖZETİ

New York Times'ın üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran'da isyan çıkarma planları, İsrail istihbaratının analiz eksikliği ve ABD'nin iyimser tavrı nedeniyle gerçekleşmedi.
Mossad, İran'da ayaklanma ile beraber yönetimin düşeceği yönünde bir planı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sundu ve Netanyahu bu planı ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmek için kullandı.
Mossad Başkanı David Barnea, Netanyahu'ya saldırıların başlamasından birkaç gün sonra ayaklanma için harekete geçilebileceğini ve bunun İran rejiminin çöküşüne yol açabileceğini anlattı.
Mossad'ın planı, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve istihbarat operasyonları sonucunda savaşın hızla sona erip kitlesel bir ayaklanma için zemin hazırlanmasını öngörüyordu.
Bazı üst düzey Amerikalı istihbarat yetkilileri, planın uygulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirerek sahadaki durumun planla örtüşmediğini belirtti.
ABD'li ve İsrailli yetkililere göre Mossad'ın planı, 'temel bir yanılgı' idi.
Bazı ABD'li askeri ve istihbarat yetkilileri, Amerikan ve İsrail bombalarının yağdığı bir ortamda İranlıların yönetimi protesto etmeyeceğini ve kitlesel bir ayaklanma ihtimalinin düşük olduğunu Beyaz Saray'a bildirdi.
İsrail Dış İstihbarat Servisi 'ın İran'da ayaklanma ile beraber yönetimin düşeceği yönünde bir planı vardı. Başbakan Binyamin 'ya da bu plan sunuldu. Netanyahu, söz konusu Mossad planını ABD Başkanı Donald 'ı ikna etme sürecinde kullandı.

'SAVAŞ HIZLA BİTECEK, KİTLESEL AYAKLANMA ÇIKACAKTI'

Mossad Başkanı David Barnea, Netanyahu'ya saldırıların başlamasından birkaç gün sonra ayaklanma için harekete geçebileceklerini ve bu da İran rejiminin çöküşüne yol açabileceğini anlattı. Plana göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve bir dizi istihbarat operasyonlar sonucunda savaş hızla sona erecek ve kitlesel bir ayaklanma için zemin hazırlanacaktı.

Mossad Başkanı Barnea, aynı planı ABD lideri Trump'a da sundu. İki liderin ayaklanma konusundaki iyimser tutumuna karşı bazı üst düzey Amerikalı istihbarat yetkilileri, söz konusu planın "uygulanabilirliği" konusundaki şüphelerini ve sahadaki durumun planla örtüşmediği yönündeki fikirlerini dile getirdi.

Ancak savaşın üçüncü haftasında Amerikan ve İsrail istihbarat değerlendirmeleri, İran'ın "teokratik hükümetinin zayıfladığı, ancak varlığını aktif olarak sürdürdüğü" sonucuna vardı.

PLAN 'TEMEL BİR YANILGI' İDİ

ABD'li ve İsrailli yetkili ile yapılan görüşmelere dayanan makaleye göre, Mossad'ın planı 'temel bir yanılgı' idi. Netanyahu, Mossad'ın İran'da isyan çıkarma vaatlerinin gerçekleşmediğine dair hayal kırıklığını ifade ederken, saldırıların başlamasından günler sonra gerçekleştirilen bir güvenlik toplantısında, "Trump'ın savaşı her an sona erdirmeye karar verebileceğini" ve "Mossad operasyonlarının henüz sonuç vermediğini" sinirli bir şekilde dile getirdi.

'DÜŞÜK İHTİMAL' BEYAZ SARAY'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan bazı ABD'li askeri yetkililer de Trump'a, "Amerikan ve İsrail bombalarının yağdığı bir ortamda İranlıların sokaklara çıkıp yönetimi protesto etmeyeceğini" vurguladı. Benzer şekilde ABD'li istihbarat yetkilileri, "yönetimi tehdit edecek boyutta kitlesel bir ayaklanma ihtimalinin" düşük olduğu değerlendirmesini Beyaz Saray'a iletti.

