ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın her tehdidine karşı meydan okuyan İran ile ABD'nin anlaşma yollar aradığı öne sürüldü. ABD basınından Axios'un haberine göre, Trump liderliğindeki yönetimin, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokladığı öne sürüldü.

HABERİN ÖZETİ ABD, İran ile barışın yollarını aramaya başladı! Trump'ın 6 kırmızı çizgisi var ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokladığı ve Başkan Trump'ın müzakerelerde 'olmazsa olmaz' olarak gördüğü 6 konuyu belirlediği öne sürüldü. ABD, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokluyor. Başkan Trump, anlaşmanın nükleer konuyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Trump'ın gündeminde Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açılması, uranyum stokları, balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki nüfuzu gibi konular yer alıyor. Mısır, Katar ve Birleşik Krallık'ın İran'a mesaj ilettiği ve İran'dan gelen sinyallerin olumlu yönde olduğu iddia ediliyor. Trump'ın taviz vermek istemediği 6 konu arasında füze programının 5 yıl süreyle askıya alınması, uranyum zenginleştirmenin durdurulması, nükleer reaktörlerin kapatılması, dış denetimlerin kabul edilmesi, bölgesel füze envanterinin sınırlandırılması ve bölgedeki gruplara verilen desteğin sonlandırılması bulunuyor. İran ise şimdiye kadar bu taleplerin çoğunu reddetti.

TRUMP'IN 'OLMAZSA OLMAZ'LARI VAR

Habere göre ABD, Washington’daki ilk tartışmalar potansiyel müzakereciler, arabulucular ve güven artırıcı önlemler üzerinde yoğunlaşıyor. Haberde görüşlerine yer verilen iki üst düzey ABD’li yetkiliye göre Başkan Trump, herhangi bir anlaşmanın sadece nükleer konuyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor.

Trump’ın ajandasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması, İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokları, balistik füze programı ve Tahran’ın bölgedeki nüfuzu gibi kritik başlıklar "olmazsa olmaz" olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Mısır, Katar ve birleşik Krallık'ın, İran'a mesaj ilettiği öne sürüldü. Hatta İran'dan gelen sinyallerin olumlu yönde olduğu iddia edildi.

Donald Trump'ın, İran ile olası bir anlaşma söz konusu olduğunda ise taviz vermek istemediği 6 konu şu şekilde:

Füze programının 5 yıl süreyle askıya alınması. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması. Natanz, İsfahan ve Fordo’daki reaktörlerin kapatılması. Nükleer teknoloji üzerinde sıkı dış denetimlerin kabul edilmesi. Bölgesel füze envanterinin bin adet ile sınırlandırılması. Hizbullah, Husiler (Ensarullah) ve Hamas’a verilen desteğin sonlandırılması.



Öte yandan İran ise şimdiye kadar bu taleplerin çoğunu reddetti.