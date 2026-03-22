Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, İran ile barışın yollarını aramaya başladı! Trump'ın 6 kırmızı çizgisi var

ABD'nin, İran ile barışmak için yollar aradığı öne sürüldü. Başkan Donald Trump'ın olası bir anlaşma için '6 temel unsur' belirlediği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 17:41

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın her tehdidine karşı meydan okuyan İran ile ABD'nin anlaşma yollar aradığı öne sürüldü. ABD basınından Axios'un haberine göre, Trump liderliğindeki yönetimin, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokladığı öne sürüldü.

0:00 114
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokladığı ve Başkan Trump'ın müzakerelerde 'olmazsa olmaz' olarak gördüğü 6 konuyu belirlediği öne sürüldü.
ABD, İran ile yeni bir müzakere süreci başlatmak için zemin yokluyor.
Başkan Trump, anlaşmanın nükleer konuyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor.
Trump'ın gündeminde Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açılması, uranyum stokları, balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki nüfuzu gibi konular yer alıyor.
Mısır, Katar ve Birleşik Krallık'ın İran'a mesaj ilettiği ve İran'dan gelen sinyallerin olumlu yönde olduğu iddia ediliyor.
Trump'ın taviz vermek istemediği 6 konu arasında füze programının 5 yıl süreyle askıya alınması, uranyum zenginleştirmenin durdurulması, nükleer reaktörlerin kapatılması, dış denetimlerin kabul edilmesi, bölgesel füze envanterinin sınırlandırılması ve bölgedeki gruplara verilen desteğin sonlandırılması bulunuyor.
İran ise şimdiye kadar bu taleplerin çoğunu reddetti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
TRUMP'IN 'OLMAZSA OLMAZ'LARI VAR

Habere göre ABD, Washington’daki ilk tartışmalar potansiyel müzakereciler, arabulucular ve güven artırıcı önlemler üzerinde yoğunlaşıyor. Haberde görüşlerine yer verilen iki üst düzey ABD’li yetkiliye göre Başkan Trump, herhangi bir anlaşmanın sadece nükleer konuyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor.

Trump’ın ajandasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması, İran’ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokları, balistik füze programı ve Tahran’ın bölgedeki nüfuzu gibi kritik başlıklar "olmazsa olmaz" olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Mısır, Katar ve birleşik Krallık'ın, İran'a mesaj ilettiği öne sürüldü. Hatta İran'dan gelen sinyallerin olumlu yönde olduğu iddia edildi.

Donald Trump'ın, İran ile olası bir anlaşma söz konusu olduğunda ise taviz vermek istemediği 6 konu şu şekilde:

  1. Füze programının 5 yıl süreyle askıya alınması.
  2. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması.
  3. Natanz, İsfahan ve Fordo’daki reaktörlerin kapatılması.
  4. Nükleer teknoloji üzerinde sıkı dış denetimlerin kabul edilmesi.
  5. Bölgesel füze envanterinin bin adet ile sınırlandırılması.
  6. Hizbullah, Husiler (Ensarullah) ve Hamas’a verilen desteğin sonlandırılması.

Öte yandan İran ise şimdiye kadar bu taleplerin çoğunu reddetti.

ETİKETLER
#Abd-İran Görüşmeleri
#Trump İran Politikası
#Ortadoğu Güvenliği
#Nükleer Anlaşma Müzakereleri
#İran Balistik Füze Programı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.