SON DAKİKA!
 | Berrak Arıcan Baş

Netanyahu'dan diğer ülkelere çağrı: Sizler de İran'a karşı savaşa katılmalısınız!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'da dikkat çeken bir çağrı geldi. Netanyahu, daha fazla ülkenin ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırılara katılması gerektiğini savundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 15:56

Başbakanı Binyamin , İsrail’in güneyindeki Arad kentinde misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeyi ziyaret ederek, İran'a karşı yürütülen saldırılarda nükleer ve balistik füze programını ortadan kaldırmayı ve İran halkının rejimi devirmesi için koşulları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Netanyahu, ABD ve İsrail'in birlikte çalıştığını ve diğer ülkelerin de bu sürece katılma zamanının geldiğini söyledi.
Netanyahu, İran'a yönelik saldırılardaki iki ana hedeflerinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak ve İran halkının rejimi devirmesi için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu belirtti.
İran'ın İsrail'in güneyine dün geceki misillemesinde Arad kentindeki bir bölgeye isabet eden füze sonucu 84 kişi yaralandı.
Yaralılardan 10'unun durumu ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğu ve 4 kişinin panik nedeniyle tedaviye alındığı bildirildi.
Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi isabet etti ve onlarca kişi yaralandı.
ve İsrail’in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor.” dedi.

''ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI''

Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, “Artık hareket geçme zamanı.” ifadesini kullandı.

İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.

İlk hedeflerine ulaşma konusunda "ciddi bir mesafe kaydettiklerini" ileri süren Netanyahu, ikinci amaçlarına da ulaşmayı umduklarını söyledi.

İRAN'IN SALDIRISINDA İSRAİL'DE 84 KİŞİ YARALANDI

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
