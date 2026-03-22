İran saldırılarına karşı koyamayan İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin kritik bilgileri sızdırıldı

İran füzelerinin dün akşam deldiği, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Demir Kubbe sisteminde görevli 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen, İran bağlantılı ajana para karşılığında bilgi sattı.
Cohen, sistemde teknisyen ve operatör olarak görev yaptıktan sonra savaş sürecinde yeniden göreve çağrıldı. Bu sırada Telegram üzerinden bir kişiyle bağlantıya geçti ve maddi teklif karşılığında iş birliğini kabul etti.
Cohen’in, Demir Kubbe sisteminin çalışma yapısı, bataryaların konumları, mühimmat süreçleri ve operasyon detayları gibi kritik bilgileri aktardığı; ayrıca sisteme ait fotoğraf ve videoları da paylaştığı öne sürüldü. Bu paylaşımlar karşılığında ödeme aldığı belirtildi.
Soruşturmada, Cohen’in İsrail Hava Kuvvetleri üslerinin yerleri gibi hassas bilgileri de verdiği ifade edildi.
İlerleyen süreçte İranlı ajanın Cohen’i tehdit ettiği, farklı hesaplar üzerinden baskı kurduğu ve hatta aile bireylerini hedef aldığı aktarıldı. Bunun üzerine Cohen’in iletişimi kesmeye çalıştığı ancak olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.