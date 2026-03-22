 | Berrak Arıcan Baş

İran saldırılarına karşı koyamayan İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin kritik bilgileri sızdırıldı

İsrail'in, İran tarafından delinen 'Demir Kubbe'sine dair bilgilerin sızdırıldığı öne sürüldü. Demir Kubbe hava savunma sisteminde görev yapan 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen’in para karşılığı bilgileri, İran'a sattığı iddia edildi.

22.03.2026
saat ikonu 15:30
22.03.2026
saat ikonu 15:32

İsrail'in hava savunma sistemi hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Demir Kubbe sisteminde görevli 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen, İran bağlantılı ajana para karşılığında bilgi sattı.

HABERİN ÖZETİ

İran füzelerinin dün akşam deldiği İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe hakkında, sistemde görevli yedek asker Raz Cohen'in İran bağlantılı ajana para karşılığında kritik bilgiler sattığına dair bir iddia ortaya atıldı.
26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen, Demir Kubbe sisteminin çalışma yapısı, bataryaların konumları, mühimmat süreçleri ve operasyon detayları gibi kritik bilgileri para karşılığında sattığı öne sürüldü.
Cohen'in, sisteme ait fotoğraf ve videoları da paylaştığı iddia edildi.
Soruşturmada, Cohen'in İsrail Hava Kuvvetleri üslerinin yerleri gibi hassas bilgileri de verdiği belirtildi.
Cohen'in, İranlı ajanın tehditleri ve baskısı üzerine iletişimi kesmeye çalıştığı ancak olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.
Cohen, sistemde teknisyen ve operatör olarak görev yaptıktan sonra savaş sürecinde yeniden göreve çağrıldı. Bu sırada Telegram üzerinden bir kişiyle bağlantıya geçti ve maddi teklif karşılığında iş birliğini kabul etti.

KRİTİK BİLGİLERİ AKTARDI

Cohen’in, Demir Kubbe sisteminin çalışma yapısı, bataryaların konumları, mühimmat süreçleri ve operasyon detayları gibi kritik bilgileri aktardığı; ayrıca sisteme ait fotoğraf ve videoları da paylaştığı öne sürüldü. Bu paylaşımlar karşılığında ödeme aldığı belirtildi.

Soruşturmada, Cohen’in İsrail Hava Kuvvetleri üslerinin yerleri gibi hassas bilgileri de verdiği ifade edildi.

'GÖZALTINA ALINDI' İDDİASI

İlerleyen süreçte İranlı ajanın Cohen’i tehdit ettiği, farklı hesaplar üzerinden baskı kurduğu ve hatta aile bireylerini hedef aldığı aktarıldı. Bunun üzerine Cohen’in iletişimi kesmeye çalıştığı ancak olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

