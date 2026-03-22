ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yönetici öldürüldü. Bu saldırıdan 10 gün sonra İran yeni dini liderini seçti. Hamaney'in oğlu Mücteba'nın yeni lider olduğu ilan edildi. Fakat o günden beri Mücteba kamuoyu karşısına çıkmadı. İran'ın yeni liderinin babasının öldürüldüğü saldırıda yaralandığı açıklandı.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney gizemi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun belirsizliği

HABERİN ÖZETİ İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney gizemi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun belirsizliği 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yöneticinin öldürülmesinin ardından, İran'ın yeni dini lideri olarak ilan edilen Mücteba Hamaney'in kaybolması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da yapay zeka videolarıyla gizemini koruması haberin ana konusunu oluşturmaktadır. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonucunda İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yönetici öldürüldü. Bu saldırıdan 10 gün sonra İran'ın yeni dini lideri olarak Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ilan edildi. Mücteba Hamaney, babasının öldürüldüğü saldırıda yaralandığı ve kamuoyu karşısına çıkmadığı açıklandı. Sosyal medyada Mücteba'ya ait olduğu iddia edilen evde büyük bir yıkımın yaşandığına dair görüntüler yayıldı. İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun hedef alındığı bir saldırı düzenlendiğini öne sürdü. Netanyahu'nun yanıt olarak paylaştığı videoların yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı.

MÜCTEBA NEREDE?

ABD istihbaratı CIA ve İsrail istihbaratı MOSSAD, Nevruz bayramı sırasında Mücteba'nın babasının geleneğini sürdürüp sürdürmeyeceğine odaklandı. Fakat Mücteba beklenen konuşmayı gerçekleştirmedi. Sadece yazılı bir açıklama yaptı. Nevruz konuşması da yapmayan Mücteba'nın sağlık durumu hakkında şüpheler giderek arttı. Mücteba'nın açıklamalarının sadece yazılı olması herhangi bir görüntü de vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Mücteba’ya ait olduğu iddia edilen evde büyük bir yıkımın yaşandığı görüldü. ABD’li yetkililer, görüntülerin gerçekliğini araştırıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Mücteba’nın babasının öldürüldüğü saldırıda yaralandığını ve muhtemelen yüzünün kalıcı hasar gördüğünü iddia etti. Ayrıca Mücteba'nın yaşadığına dair bir kanıt olmadığını da ABD basınından Axios yazdı.

NETANYAHU'NUN KAFA KARIŞTIRAN VİDEOLARI

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akıbeti de bir gizem haline geldi. İran, Netanyahu’nun konutunun hedef alındığı bir saldırı düzenlendiğini öne sürdü. İran Devrim Muhafızları, saldırıda Netanyahu'nun ölüp ölmediğine dair bir bilinmezlik olduğunu ölmediyse de suikastların süreceğini belirtti ve korkudan yeraltında saklandığı iddiasını da ortaya attı. Bu iddialara Netanyahu birtakım videolarla cevap verdi. Fakat videoların yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı. İstihbarat çevrelerinde, söz konusu yapay zeka videolarının asıl amacının Netanyahu'nun gerçek konumunu gizlemek olduğu değerlendiriliyor.

ABD'li bir yetkili, Netanyahu'nun güvenlik protokolleri gereği gizlendiğini söyledi. İsrailli üst düzey bir yetkili ise Netanyahu'nun güvenliğine yönelik tehditlerin ciddiyetini koruduğunu ancak İsrail Başbakanı'nın görevinin başında olduğunu ve karar alma süreçlerini yönlendirmeye devam ettiğini ifade etti.