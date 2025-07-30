İran'da halka açık alanda idam: Kan donduran suçun cezası infaz edildi

İstanbul
İran'ın Semnan eyaletinde 4 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürme suçundan idama mahkum edilen kişinin cezası halka açık alanda infaz edildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Semnan Eyalet Başsavcısı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.
Ekberi, "Geçen yıl 4 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla öldürmek suçlamasıyla tutuklanan 25 yaşındaki kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından cezası bu sabah halka açık alanda infaz edildi." dedi.
İranlı yetkili, saldırganın aynı aileden 9 kişiyi de bıçakla yaraladığını kaydetti.