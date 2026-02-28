İsrail’in saldırı ilanının ardından İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Kentin farklı noktalarından yükselen patlama sesleri paniğe yol açarken, güvenlik güçlerinin kent genelinde alarma geçtiği bildirildi.



Özetle

HABERİN ÖZETİ İran’da hangi bölgeler hedef alındı? İlk gelen bilgiler İsrail'in saldırı ilanının ardından İran'ın başkenti Tahran ve İsfahan, Kum, Kerec, Kirmanşah gibi şehirlerde şiddetli patlamalar meydana geldi ve İran hava sahasını kapattı. İsrail'in saldırı ilanının ardından İran'ın başkenti Tahran ile birlikte İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran, saldırıların başlamasının ardından hava sahasını tamamen kapattı. Patlamaların hedefi ve olası can kaybına ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıların ardından “İran’da hangi bölgeler hedef alındı?”, “İran hava sahasını kapattı mı?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. Ayrıca iki ülke arasında daha önce yaşanan ve 12 gün süren çatışmalarda nelerin yaşandığı ile Tahran yönetiminin o süreçte verdiği yanıt da yeniden merak konusu oldu. İşte bölgeden gelen ilk bilgiler ve gelişmeler…

İRAN’DA HANGİ BÖLGELER HEDEF ALINDI?



İsrail İran'a sabah saatlerinden itibaren hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı İran'a yönelik saldırılarda Başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındığını duyurdu.

Patlamaların hangi noktaları hedef aldığı ve olası can kaybına ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmî bir açıklama yapılmadı. İlk bilgiler, saldırıların kapsamına dair net bir tablo ortaya koymuyor.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ



İsrail'in saldırı ilanından sonra İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların hedefinin ve olası can kaybının boyutuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

BİRÇOK NOKTA HEDEF ALINDI



İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İran’da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını öne sürdü.

Haberde, başkent Tahran’ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah kentlerinin de saldırıların hedefi olduğu iddia edildi.

İRAN HAVA SAHASININI KAPATTI MI?



İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor. Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.

12 GÜNLÜK İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA NELER YAŞANMIŞTI?



İsrail ile İran arasında 12 gün süren doğrudan savaşta taraflar ilk kez açık çatışmaya girdi. İsrail’in nükleer tesislere yönelik hava harekâtına, İran balistik füzelerle yanıt verdi. Çatışmaların ardından geçici bir ateşkes sağlanırken, bölgede yeni eksenler ve ittifaklar şekillenmeye başladı.



On yıllardır vekalet savaşları üzerinden yürüyen İsrail-İran gerilimi, 13 Haziran 2025’te doğrudan ve eşi benzeri görülmemiş bir sıcak çatışmaya dönüştü. İsrail, İran’ın nükleer programını “varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirerek, çok sayıda F-35 savaş uçağı’ın da katıldığı geniş çaplı bir hava harekâtı başlattı.

İlk dalgada Tahran, Tebriz ve İsfahan başta olmak üzere birçok şehirdeki askeri üsler, hava savunma sistemleri ve nükleer altyapı hedefleri yoğun bombardıman altına alındı. Aynı süreçte, İsrail istihbaratı Mossad, İran içindeki kilit komutanlar ve nükleer bilim insanlarına yönelik eş zamanlı suikastlar düzenledi.



İRAN'IN CEVABI NE OLMUŞTU?

İsrail’in şok baskınına İran’dan cevap gecikmedi. “Stratejik sabır” politikasını terk eden İran yönetimi, İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemlerini aşmak için yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ile katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerle karşı saldırı başlattı.

Hedefler arasında askeri üslerin yanı sıra Hayfa’deki petrol rafinerisi ve Beersheba’deki Soroka Tıp Merkezi gibi sivil ve endüstriyel alanlar da bulunuyordu. İsrail ve ABD savunma sistemleri füzelerin büyük bölümünü havada imha ederken, İsrail topraklarına düşen bazı füzeler ciddi hasara ve sivil kayıplara yol açtı.

