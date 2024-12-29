İran'da intihar saldırısı: İlçe İstihbarat Müdürü Mücteba Şehidi hayatını kaybetti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:09
İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda İlçe İstihbarat Müdürü Mücteba Şehidi hayatını kaybetti.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde dün akşam saatlerinde polis merkezi önünde intihar saldırısı düzenlendi. Fars Haber Ajansı'na göre, saldırıda Bender Lenge İstihbarat Müdürü Şehidi hayatını kaybederken, yardımcısı yaralandı.
Olayda saldırganın da hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bender Lenge Kaymakamı, olaya ilişkin açıklamasında saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
İran'ın Belucistan bölgesinde faaliyet gösteren Sünni Beluç silahlı grubu Ansar El-Furkan, saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı