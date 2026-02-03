Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İran'da kadınları sevindiren haber: Motosiklet izni çıktı

İran'da kadınlara yönelik yasaklarda bir esnetme kararı daha yapıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla artık kadınlar da motosiklet ehliyeti alarak motosiklet kullanabilecek.

İran'da kadınları sevindiren haber: Motosiklet izni çıktı
İran’da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte artık kadın adaylara yönelik eğitim ve sınav süreci başlatılacak.

İran'da kadınları sevindiren haber: Motosiklet izni çıktı


İRAN'DA KADINLARA MOTOSİKLET SÜRME HAKKI

İran’da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif tarafından imzalanarak ilgili kurumlara gönderilen düzenlemeyle, kadınların motosiklet sürücü belgesi almasının önü ilk kez resmi olarak açıldı. Düzenleme kapsamında, İran Emniyet Teşkilatı, kadın adaylara yönelik uygulamalı eğitim ve sınavları düzenlemekle yükümlü olacak. Eğitim ve sınav süreci, trafik polisinin denetimi altında yürütülecek.

İran'da kadınları sevindiren haber: Motosiklet izni çıktı

KADIN GÖREVLİLER EĞİTİM VERECEK, SINAV YAPACAK

Karara göre, eğitim ve sınavların öncelikle kadın eğitmenler ve kadın sınav görevlileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olacak. Ancak gerekli durumlarda ve yeterli sayıda kadın görevli bulunmaması halinde, dini kurallara uyulması ve trafik polisinin doğrudan gözetimi şartıyla erkek görevliler de sürece dahil edilebilecek

