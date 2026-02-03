İran'da kadınları sevindiren haber: Motosiklet izni çıktı

İran’da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte artık kadın adaylara yönelik eğitim ve sınav süreci başlatılacak.



İRAN'DA KADINLARA MOTOSİKLET SÜRME HAKKI

İran’da kadınlara motosiklet ehliyeti verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif tarafından imzalanarak ilgili kurumlara gönderilen düzenlemeyle, kadınların motosiklet sürücü belgesi almasının önü ilk kez resmi olarak açıldı. Düzenleme kapsamında, İran Emniyet Teşkilatı, kadın adaylara yönelik uygulamalı eğitim ve sınavları düzenlemekle yükümlü olacak. Eğitim ve sınav süreci, trafik polisinin denetimi altında yürütülecek.

KADIN GÖREVLİLER EĞİTİM VERECEK, SINAV YAPACAK

Karara göre, eğitim ve sınavların öncelikle kadın eğitmenler ve kadın sınav görevlileri aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olacak. Ancak gerekli durumlarda ve yeterli sayıda kadın görevli bulunmaması halinde, dini kurallara uyulması ve trafik polisinin doğrudan gözetimi şartıyla erkek görevliler de sürece dahil edilebilecek