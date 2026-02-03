Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Trump'tan İran'a İstanbul görüşmesi öncesi son uyarı: 'Kötü şeyler olur'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD'nin İstanbul'da gerçekleştireceği müzakereler öncesinde uyarıda bulundu. Trump hazırlıkların hala sürdüğüne dikkat çekerek anlaşma sağlanmaması halinde yaşanacaklara işaret etti.

Trump'tan İran'a İstanbul görüşmesi öncesi son uyarı: 'Kötü şeyler olur'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
18:20
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
19:00

Başkanı 'tan nükleer müzakereler öncesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Anlaşamazsak kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde İran gündemini değerlendirdi.

Trump, bir yandan İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını verdi.

