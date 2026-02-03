Trump'tan İran'a İstanbul görüşmesi öncesi son uyarı: 'Kötü şeyler olur'

ABD Başkanı Trump'tan nükleer müzakereler öncesi İran ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Anlaşamazsak kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde İran gündemini değerlendirdi.

Trump, bir yandan İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını verdi.