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İran'da polis eğitim uçağı düştü: Kurtulan yok

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:59

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde polis eğitim uçağı düştü. Teknik arıza nedeniyle düşen uçağın mürettebatından kurtulan olmadı.

İran​'ın kuzeyinde bulunan Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Arızalanan eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler olduğu öğrenildi.

POLİS EĞİTİM UÇAĞI PARAMPARÇA OLDU

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, Reşt kenti yakınlarında eğitim uçağının düşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

İran'da polis eğitim uçağı düştü: Kurtulan yok - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Reşt kenti yakınlarında düşen hafif eğitim uçağında, pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İran'da polis eğitim uçağı düştü: Kurtulan yok - 2. Resim

KAZANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu belirtilirken, uçağın modeline ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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