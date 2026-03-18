Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'daki dünyanın en büyük doğal gaz sahasına saldırıyı İsrail üstlendi! Katar'dan sert tepki geldi

İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki gaz rafinerileri füze saldırılarıyla vuruldu. Saldırıyı İsrail üstlendi. İran ve Katar arasında paylaşılan doğal gaz sahasının vurulmasına sert tepki gecikmedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 17:09
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 17:11

'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde dünyanın en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'a füze saldırısı düzenlendi. Saldırıyı üstlendi. Axios haber sitesine konuşan üst düzey iki İsrailli yetkili, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İran'ın güneyindeki Asaluye kentinde bulunan dünyanın en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'a, İsrail'in ABD ile koordineli şekilde füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Saldırıyı İsrail üstlendi ve ABD onayıyla, ülkenin güneybatısındaki doğal gaz rafinerilerini vurduklarını belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, saldırıyı tehlikeli ve sorumsuz bir adım olarak nitelendirdi.
Ensari, enerji altyapısının hedef alınmasının küresel enerji güvenliği, bölge halkları ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.
İran basını, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından olan ve Katar ile ortak paylaşılan Güney Pars sahasından çıkan gaz ve petrolün işlendiği Asaluye rafinerisinin vurulduğunu duyurdu.
Saldırılarda Güney Pars doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Saldırının ABD onayının ardından, koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini söyleyen İsrailli yetkili, ülkenin güneybatısındaki doğal gaz rafinerilerini vurduklarını söyledi.

KATAR'DAN SERT TEPKİ: TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran’daki Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, söz konusu sahaların Katar’daki Kuzey doğalgaz sahasının uzantısı niteliğinde olduğuna işaret eden Ensari, “İran’daki Güney Pars sahasıyla bağlantılı tesislerin hedef alınması, bölgede halihazırda süren askeri tırmanışın gölgesinde tehlikeli ve sorumsuz bir adımdır.” ifadesini kullandı.

Enerji altyapısının hedef alınmasının küresel enerji güvenliği, bölge halkları ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ensari, hayati öneme sahip tesislerin hedef alınmaması gerektiğini daha önce de defalarca dile getirdiklerini belirtti.

Ensari, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, uluslararası hukuka bağlı kalınması ve bölgenin güvenlik ile istikrarını koruyacak şekilde, gerilimin düşürülmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ SAHASI VURULDU

İran basını, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından olan Katar ile ortak Güney Pars sahasından çıkan gaz ve petrolün işlendiği Asaluye rafinerisinin vurulduğunu duyurmuştu.

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.​​​​​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'da dünyanın en büyük doğal gaz sahasına füze saldırısı
ABD ve İsrail'in planları tutmadı! Diplomatik yazışmalar ortaya çıkardı: İran sonuna kadar savaşacak
